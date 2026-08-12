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De la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas entre Colombia y EE. UU., dice Pete Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el presidente De la Espriella ya autorizó el trabajo conjunto y dio detalles de la unión de Colombia a la Coalición contra los Carteles de las Américas.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
De la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas entre Colombia y EE. UU., dice Pete Hegseth
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, y Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.
Getty Images

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó "operaciones militares conjuntas" con EE.U U. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país se suma a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

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"Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

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Desde la reciente victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las relaciones entre Colombia y EE. UU. han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la etapa con el expresidente Gustavo Petro. Después del triunfo de De la Espriella, Washington ha expresado al país apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes 10 de agosto, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EE. UU. dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se felicitó el pasado 8 de agosto el vicepresidente, José Manuel Restrepo. El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

"Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio", resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

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Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el "primer miembro" de esa coalición contra los carteles en "asociarse con Estados Unidos en una operación" contra "narcoterroristas", de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran "participar en operaciones combinadas" contra narcos en sus países. Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado "Escudo de las Américas", impulsado por EE.UU., junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

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La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas. Hegseth añadió, con respecto al Escudo, que "un entorno más seguro significa un hogar más seguro. No puede haber prosperidad sin seguridad".

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"Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad", subrayó el secretario de Guerra. Según lo previsto, Hegseth también observará los ejercicios conjuntos Panamax, centrados en defender la seguridad del Canal de Panamá y en el que participan este año diecinueve países.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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