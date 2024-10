Emotivo rencuentro de familia con Didier Martínez: "Está inmóvil todo su cuerpo"

Un emotivo reencuentro vivió una familia colombiana en Estados Unidos. Después de una angustiosa espera, los familiares de Didier Martínez, el joven santandereano que cayó de un noveno piso, lograron una visa humanitaria para visitarlo en su lugar de recuperación.

Lady y Didier Martínez, que esperaban por minutos encontrarse, se abrazaron en una clínica de Miami, donde el joven de 28 años cayó por accidente de un noveno piso mientras pasaba sus vacaciones.

“Fue bastante duro. La primera impresión cuando lo vi para mí fue impactante porque todo su cuerpo sufrió múltiples fracturas. Está inmóvil todo su cuerpo, su columna vertebral, sus brazos, sus piernas, su cadera”, sostuvo Lady Martínez, familiar del paciente en EE. UU.

Apenas su familia recibió la llamada que daba aviso del estado de salud de Didier, iniciaron la campaña para lograr una ayuda humanitaria que les permitiera viajar a verlo.

“El viernes me entregaron el documento, el sábado inmediatamente me transporté a Miami y gracias a Dios ya me encuentro aquí con él", dijo Martínez.

¿Cómo está Didier Martínez?

El dictamen médico del joven santandereano demuestra que se le han practicado seis cirugías en todas las extremidades y que el tratamiento sigue.

"Él permanece bastante tiempo sedado para mantener su cuerpo quieto y soportar el dolor. Lo mantienen con medicamentos. Cuando despierta ya cruza palabras conmigo, él ya habla y sus manos ya las está moviendo", acotó la hermana del joven colombiano.

Didier es estudiante de ingeniería en Bucaramanga y ya había comprado su tiquete de regreso para graduarse de la universidad en diciembre de este año.

¿Cómo ocurrió el accidente de Didier Martínez?

En entrevista con Noticias Caracol en vivo , Lady Martínez, hermana de Didier Martínez, comentó que, el lunes 23 de septiembre de 2024, su hermano cayó del noveno piso del edificio donde se alojaba durante unas vacaciones en Estados Unidos.

"Está bastante delicado de salud. Tiene múltiples fracturas en su cuerpo, perforaciones en los pulmones, la columna vertebral está bastante afectada, sus piernas, sus brazos. Lo que más sufrió fue su cuerpo, porque gracias a Dios el cerebro se encuentra bien", detalló Lady.

Una palmera que estaba a las afueras del edificio habría sido la que amortiguó la caída del joven, quien, según su hermana, se encontraba solo al momento del accidente. Sin embargo, la gravedad de las heridas provocó que tuvieran que inducirlo a un coma.

