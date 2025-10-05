En vivo
MUNDO  / ¿En qué consiste primera fase de plan de Trump para Gaza? Pidió a Hamás e Israel "moverse rápido"

¿En qué consiste primera fase de plan de Trump para Gaza? Pidió a Hamás e Israel "moverse rápido"

Las negociaciones se celebrarán en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij. Trump añadió que ambas partes deben actuar rápidamente, pues de lo contrario habría "un derramamiento de sangre masivo".

Por: AFP
Actualizado: 5 de oct, 2025
Editado por: Laura Valentina Mercado
Israel y Hamás.

