Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / EN VIVO | Lo último sobre desaparición y crimen de artistas B King y Regio Clown en México
EN VIVO

EN VIVO | Lo último sobre desaparición y crimen de artistas B King y Regio Clown en México

Esto es lo último que se sabe sobre los avances en la investigación y los detalles de este misterioso hallazgo de los músicos colombianos, acontecido el pasado lunes 22 de septiembre en México.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
|
Crimen B King y Regio Clown (1).jpg
B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el pasado lunes 22 de septiembre en un lote. -
Fotos: redes sociales

En la tarde del pasado 22 de septiembre de 2025 fueron hallados sin vida los artistas B King y Regio Clown, dos colombianos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre en la ciudad de México, luego de que ambos fueran vistos por última vez saliendo de un gimnasio en el barrio de Polanco, de la capital azteca. Desde entonces, autoridades e investigadores han iniciado todos los procedimientos respectivos para dar con el paradero de los responsables y esclarecer cuáles fueron las circunstancias bajo las que ocurrió el grave crimen.

Tan pronto se conoció el trágico final de los músicos, diferentes personalidades políticas y parientes cercanos a ambas personas se han pronunciado al respecto. Estos son los últimos detalles que se tienen sobre el crimen y los más recientes informes al respecto:

Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado 23 de sept, 2025
REFRESCAR
  • 02:02 p. m.
    Marcela Reyes, expareja de B King, expone nuevas amenazas en su contra

    La mujer aseguró haber sido blanco de amenazas e intimidaciones recientes, tanto hacia ella como hacia su hijo menor. Según relató, ha recibido múltiples mensajes advirtiéndole que pueden ubicarla y que incluso podrían hacerle daño a través de su hijo. Esta situación la llevó a emitir un comunicado público, en el que rechazó las acusaciones en su contra y pidió no realizar señalamientos irresponsables que puedan poner en peligro su seguridad.

    En el documento, se afirma: "De manera categórica y sin ambigüedades: Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada. (...) Como consecuencia de esas declaraciones temerarias, Marcela ha recibido amenazas en su contra y más grave aún contra su hijo de 7 años. Condenamos de forma absoluta cualquier acto de acoso, hostigamiento o violencia, y solicitamos medidas inmediatas a las plataformas digitales para moderar y retirar contenidos que inciten al odio o pongan en riesgo a un menor de edad."

  • 01:59 p. m.
    Mánager de B King habla por primera vez: así fue su última conversación con el artista

    Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, relató que la última vez que tuvo contacto con el artista fue alrededor de las 4:36 p. m. del martes 16 de septiembre, a través de WhatsApp. Según contó, los músicos le habían informado que almorzarían con unas personas y luego lo recogerían a las 7:30 p. m. para asistir a una reunión con "unos empresarios de acá de México". Durante esa última conversación, recuerda que estaban bromeando, concluyendo con un simple "jaaj" enviado por Sánchez. También mencionó que Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, le escribió para avisarle que "ya vamos a almorzar con estas dos personas", y que lo notó "totalmente normal", sin señales de alerta.

    No obstante, el último indicio de B-King surgió de un mensaje que envió a su mejor amiga, Carolina Londoño —modelo radicada en Miami—. En diálogo con Blu Radio, Gallego reveló que ese mensaje fue enviado "como a las 5 de la tarde" y que, en él, el artista le comentó que "estaba bien y que tenía que contarle algo". Después de ese enigmático texto, no se volvió a saber nada más de él.

  • 01:55 p. m.
    Salen a la luz presuntas amenazas que habría recibido B King

    En un video publicado en mayo de 2025, Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, manifestó haber sido víctima de amenazas, las cuales —según él— provenían de la DJ Marcela Reyes y su equipo de trabajo. En sus palabras: “Quiero informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas por parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”.

    Sánchez también expresó que “en pocas palabras, disfrazadas de cordialidad, me dejan saber que debo quedarme callado. O sea, me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para que yo no hable. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden. Acá dice que yo debo quedarme callado porque me mandan una razón del novio de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona”.

  • 01:50 p. m.
    ¿Familia Michoacana estaría detrás del crimen?

    El medio local El Financiero reportó que los cuerpos de los artistas habrían sido encontrados junto a un narcomensaje supuestamente firmado por La Familia Michoacana, un influyente cartel del narcotráfico en México. No obstante, las autoridades no proporcionaron detalles ni confirmaron dicha información.

  • 01:47 p. m.
    Fueron hallados sin vida en la tarde del pasado lunes

    En la tarde de este lunes 23 de septiembre, la Fiscalía de México, tras el hallazgo, emitió un comunicado. Dijo que la FGJEM "realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio".

    Afirmaron que los familiares de las víctimas identificaron los cuerpos. Al parecer, ambos contaban con claras marcas de violencia y que, al parecer, habrían sido asesinados al poco tiempo de haber sido secuestrados.

  • 01:39 p. m.
    Así fue la desaparición de los músicos colombianos

    En la tarde del lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas encontraron sin vida a Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemus, conocidos en el ámbito artístico como B King y Regio Clown. Ambos habían sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, después de arribar a México para participar en una presentación musical. De acuerdo con los informes sobre este caso, los dos hombres se dirigían a un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco cuando perdieron todo contacto con sus familiares y allegados.

