EN VIVO | Lo último sobre desaparición y crimen de artistas B King y Regio Clown en México

La mujer aseguró haber sido blanco de amenazas e intimidaciones recientes, tanto hacia ella como hacia su hijo menor. Según relató, ha recibido múltiples mensajes advirtiéndole que pueden ubicarla y que incluso podrían hacerle daño a través de su hijo. Esta situación la llevó a emitir un comunicado público, en el que rechazó las acusaciones en su contra y pidió no realizar señalamientos irresponsables que puedan poner en peligro su seguridad.
En el documento, se afirma: "De manera categórica y sin ambigüedades: Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada. (...) Como consecuencia de esas declaraciones temerarias, Marcela ha recibido amenazas en su contra y más grave aún contra su hijo de 7 años. Condenamos de forma absoluta cualquier acto de acoso, hostigamiento o violencia, y solicitamos medidas inmediatas a las plataformas digitales para moderar y retirar contenidos que inciten al odio o pongan en riesgo a un menor de edad."