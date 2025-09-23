EN VIVO | Lo último sobre desaparición y crimen de artistas B King y Regio Clown en México

En la tarde del pasado 22 de septiembre de 2025 fueron hallados sin vida los artistas B King y Regio Clown, dos colombianos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre en la ciudad de México, luego de que ambos fueran vistos por última vez saliendo de un gimnasio en el barrio de Polanco, de la capital azteca. Desde entonces, autoridades e investigadores han iniciado todos los procedimientos respectivos para dar con el paradero de los responsables y esclarecer cuáles fueron las circunstancias bajo las que ocurrió el grave crimen.

Tan pronto se conoció el trágico final de los músicos, diferentes personalidades políticas y parientes cercanos a ambas personas se han pronunciado al respecto. Estos son los últimos detalles que se tienen sobre el crimen y los más recientes informes al respecto: