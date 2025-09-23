En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
B-King y Regio Clown: revelan video del Mercedes-Benz en el que habrían desaparecido en México

B-King y Regio Clown: revelan video del Mercedes-Benz en el que habrían desaparecido en México

Un periodista mexicano dio a conocer la grabación de cámaras de seguridad en el que se ve al vehículo de color gris transitando una calle. Al parecer, el vehículo habría sido abordado para luego trasladar a los dos artistas a otro punto, donde fueron asesinados.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 23 de sept, 2025
B-King y Regio Clown.
B-King y Regio Clown.
Captura de video

