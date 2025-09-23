B-King y Regio Clown: revelan video del Mercedes-Benz en el que habrían desaparecido en México

Se siguen conociendo detalles del caso de los dos músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B-King y Regio Clown, quienes desaparecieron la semana pasada en México, donde se encontraban para un concierto, y cuyos cuerpos sin vida fueron hallados este lunes, según confirmaron autoridades mexicanas. Sánchez, de 31 años, y Herrera, de 35, habían desaparecido el 16 de septiembre luego de ser vistos en Polanco, un exclusivo barrio de la Ciudad de México, según explicó su manager, Juan Camilo Gallego. "Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes", explicó a Blu Radio.

Este martes se reveló un nuevo video que podría dar más pistas sobre lo que ocurrió con los dos artistas colombianos. La grabación de cámaras de seguridad la publicó el periodista mexicano Carlos Jiménez, quien este lunes fue uno de los primeros reporteros que dio a conocer el hallazgo de los cuerpos sin vida. En el video se ve a un carro particular de color gris transitando por una calle. Según Jiménez en su publicación, se trata de un "Mercedes Benz en el que desaparecieron los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez".

El periodista mexicano cita a la Fiscalía de Ciudad de México y señala que esa autoridad "descubrió que "lo abordaron (al vehículo) en Miguel Hidalgo", refiriéndose a una de las 16 demarcaciones territoriales y donde está ubicado Polanco. "De ahí fueron a la peligrosa Iztapalapa y al Estado de México. Horas después los asesinaron y tiraron allá", agrega el periodista.



Las autoridades, de momento, no se han pronunciado sobre esa información. No obstante, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el lunes que ambos artistas fueron hallados sin vida en Cocotitlán, en el Estado de México, a unos 50 kilómetros de donde se tuvo el último contacto con ellos. Según varios medios locales, los músicos fueron hallados muertos con huellas de tortura y con un mensaje intimidatorio, algo que, sin embargo, tampoco ha sido confirmado por las autoridades mexicanas.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó este martes que el asesinato de los músicos afecte las relaciones diplomáticas con Colombia y recordó que desde que se denunció la desaparición se abrió una carpeta de investigación por homicidio en la Ciudad de México y la Fiscalía local inició la búsqueda. “Hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos y es la Fiscalía y el propio gabinete de seguridad quien puede dar más información. Y se está en contacto con el Gobierno de Colombia a través de la cancillería”, afirmó la mandataria.

Juan Camilo Gallego, por otro lado, relató que la última vez que tuvo contacto con B-King fue alrededor de las 4:36 p. m. del martes 16 de septiembre, a través de WhatsApp. Según contó, los músicos le habían informado que almorzarían con unas personas y luego lo recogerían a las 7:30 p. m. para asistir a una reunión con "unos empresarios de acá de México". Durante esa última conversación, recuerda que estaban bromeando, y concluyó con un simple "jaaj" enviado por Sánchez. También mencionó que Jorge Luis Herrera le escribió para avisarle que "ya vamos a almorzar con estas dos personas", y que lo notó "totalmente normal", sin señales de alerta.

El último rastro de B-King surgió de un mensaje que envió a su mejor amiga, Carolina Londoño —modelo radicada en Miami—. En diálogo con Blu Radio, Gallego reveló que ese mensaje fue enviado "como a las 5 de la tarde" y que, en él, el artista le comentó que "estaba bien y que tenía que contarle algo". Después de ese enigmático texto, no se volvió a saber nada más de él.

Un día después, las autoridades mexicanas encontraron dos cadáveres en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, 42 kilómetros al noroeste de la capital. No fue hasta este lunes cuando los familiares de Sánchez "reconocieron" su cadáver, informó la fiscalía capitalina en un comunicado. El gabinete de seguridad federal confirmó después en la red social X que ambos artistas "lamentablemente fueron hallados sin vida" y se inició una investigación para "localizar a los responsables y esclarecer este hecho". La Fiscalía estatal había señalado previamente "coincidencias" entre Herrera y el otro cuerpo hallado. Por ahora, las autoridades manejan el caso como un caso de "homicidio", sin que aún se conozcan más detalles de la investigación.

