Último mensaje que envió B-King antes de desaparecer y ser hallado muerto: habló con su mejor amiga

La búsqueda de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido en el circuito urbano como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, concluyó de manera trágica. Tras seis días de incertidumbre, este lunes 22 de septiembre de 2025 se confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de ambos músicos en el Estado de México. La cronología de su desaparición, ocurrida el 16 de septiembre en la capital mexicana, quedó marcada por una serie de últimas comunicaciones digitales, incluyendo un mensaje final a una persona cercana en el que indicaba "tenía que contarle algo".

La secuencia de eventos previos a la desaparición fue detallada por Juan Camilo Gallego, mánager de Sánchez, quien en entrevistas a Noticias Caracol y Blu Radio reveló nuevos detalles del viaje que había iniciado días antes, con propósitos estrictamente profesionales.

Conforme con su relato, Bayron Sánchez, de 31 años, viajó desde Medellín en compañía de su representante arribando a la Ciudad de México el 11 de septiembre.

El propósito de este desplazamiento, según le dijo Gallego a Blu Radio, era "hacer la promoción de nuestra nueva canción" y participar en el evento musical organizado por Regio Clown con motivo del Grito de la Independencia de México. El show, donde B-King actuó por primera vez en México, se celebró el domingo 14 de septiembre. Gallego precisó que la presentación se desarrolló sin contratiempos, en la que tocó cuatro canciones, las mismas para las que fue contratado. El lunes, dijo, lo dedicaron al descanso en el hotel ubicado en el exclusivo sector de Polanco.



La mañana del martes 16 de septiembre se desarrolló con normalidad. B-King, descrito por su mánager como "una persona muy atlética", manifestó su intención de acudir al gimnasio. Dado que el representante se encontraba ocupado con la coordinación de "un par de entrevistas para hacer ese mismo día con B-King", según explicó en diálogo con Noticias Caracol, Regio Clown se ofreció a acompañarlo. Los dos músicos se dirigieron entonces al gimnasio Smartfit, ubicado sobre la avenida Masaryk. Alrededor de las 12:30 o 1:00 de la tarde, fue la última hora en la que estuvieron en contacto directo con Gallego. Durante su entrenamiento, incluso compartieron videos en sus redes sociales, imágenes que se convirtieron en la última prueba de su paradero y bienestar.

Los mensajes y pistas de su desaparición: le escribió a una tercera persona

A pesar de que el mánager no los acompañó físicamente, la comunicación digital se mantuvo por varias horas. Gallego comentó que la última interacción con Sánchez fue alrededor de las 4:36 de la tarde vía WhatsApp. Previamente, los músicos le habían comunicado sus planes para la tarde: iban a almorzar con unas personas y después lo recogerían a las 7:30 de la noche para una segunda reunión que tenían pactada con "unos empresarios de acá de México". En la conversación final por WhatsApp, Gallego recordó que estaban bromeando, terminando con un simple "jaaj" enviado por Sánchez. Además, Herrera también se había comunicado con Gallego para informarle que "ya vamos a almorzar con estas dos personas". Gallego aseguró a este canal haber escuchado a Regio "totalmente normal", sin sospechar que algo anormal pudiera estar ocurriendo.

Sin embargo, el rastro más tardío de B-King fue un mensaje enviado a una tercera persona, su mejor amiga, Carolina Londoño, una modelo que reside en Miami. El representante reveló en diálogo con Blu Radio que el mensaje fue enviado "como a las 5 de la tarde" del mismo martes 16, y en él, el artista le "dijo que estaba bien y que tenía que contarle algo". Tras este enigmático texto, el silencio se hizo total.

Cuando Gallego se preparó a las 7:30 de la noche para la reunión programada, descubrió que las llamadas "no entran ni a Regio ni a B-King", ni tampoco les llegaban los mensajes. Inicialmente, el representante supuso que "se ocuparon, se les descargaron los celulares", pero a la 1 de la mañana, "ya la preocupación entró muy fuerte".

Respecto a las personas del almuerzo, el mánager indicó que eran "amigos de Regio" y que sus nombres fueron entregados a las autoridades competentes. Incluso, una de ellas era "el escolta que nos recogió el día del aeropuerto cuando llegamos a México" , expresó en Noticias Caracol, cuyo teléfono también se encontraba inactivo, lo que elevaba el número de desaparecidos a tres. Juan Camilo Gallego señaló a Blu Radio que, según la información a la que pudo acceder, la última ubicación que arrojó el dispositivo móvil de B-King se situó "a 45 minutos de Polanco", en inmediaciones de una zona del oriente de la Ciudad de México conocida como Iztapalapa.

La denuncia formal se pudo interponer "al siguiente día a las 4 de la tarde 5 de la tarde", luego de que la policía le indicara que debía esperar 24 horas. A partir de ese momento, la búsqueda comenzó oficialmente. Las autoridades mostraron a Gallego las grabaciones del C5, que alberga las cámaras de la ciudad, pero "lamentablemente las dos cámaras que me muestran están tapadas por dos árboles", impidiendo ver su salida del gimnasio.

En medio de la incertidumbre, la desaparición se convirtió en un tema de interés diplomático. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad estaban investigando el caso. Paralelamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino públicamente en redes sociales, solicitando ayuda para localizarlos con vida. Sin embargo, el mánager y la hermana de B-King rechazaron la información divulgada por Petro, quien insinuó que los hechos habían ocurrido en Sonora y estaban vinculados con el narcotráfico. Gallego desmintió categóricamente esa versión, afirmando que "nosotros nunca nos movimos de la Ciudad de México" y que "no tiene nada que ver" la música de los artistas con la 'mafia'.

Horas después, este 22 de septiembre, el mismo día en que el Gobierno colombiano activó canales diplomáticos para pedir un esclarecimiento, la Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de los dos músicos sin vida. Los restos habían sido localizados el 17 de septiembre en Cocotitlán, municipio cercano a la capital. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que se estableció la hipótesis de que el "último paradero habría sido en el Estado de México", lo que llevó a la coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Los familiares de Bayron Sánchez Salazar realizaron el reconocimiento del cuerpo este mismo lunes.

Medios locales como El Financiero informaron, citando a fuentes judiciales, que los cuerpos compartían similitudes con los artistas y que habría sido ejecutados en otro lugar, sin especificar dónde, y posteriormente abandonados. El diario citado también reportó que los restos presentaban señales de desmembramiento y fueron encontrados junto a un mensaje firmado por La Familia Michoacana, aunque las autoridades no confirmaron públicamente esos detalles. Tras la confirmación de la muerte, el presidente Petro emitió un nuevo mensaje en X, condenando el asesinato y atribuyéndolo a la "mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada 'guerra contra las drogas'".

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.