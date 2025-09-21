Las intimidaciones que expuso B King, exnovio de Marcela Reyes desaparecido en México, en el pasado

De Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera, dos conocidos artistas colombianos, no se sabe nada desde el pasado 16 de septiembre, momento en el que ambos se dirigían hacia un gimnasio en Ciudad de México. Ambos fueron vistos por últimas vez al salir de un Smart Fit de la ciudad en la que se encontraban, y posteriormente fueron reportados como desaparecidos.

El presidente Petro, quien le solicitó colaboración a su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum para encontrar a ambos artistas a salvo, agregó que ambos "desaparecieron después de su concierto en Sonora" y sugirió que quizás los responsables sean "las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE.UU.", y también "por la falta de amor de su sociedad decadente".

"Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón", afirmó Petro.



La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown. Marcela Reyes, famosa DJ que fue pareja de Sánchez en el pasado, hizo un llamado desde su cuenta de X para colaborar en la búsqueda del hombre.

En medio de esta misteriosa investigación, muchos fanáticos del músico dieron a conocer detalles sobre algunas palabras que, en el pasado, él divulgo desde sus redes sociales. Y es que el sujeto, al parecer, habría recibido amenazas previas, las cuales compartió con sus fanáticos desde su cuenta de Instagram.



La amenazas que habría recibido B King en el pasado

B King fue protagonista de una discusión polémica en mayo de este 2025. Su expareja, Marcela Reyes, acusó a B King de consumir sustancias ilegales y reveló otros detalles de su vida privada, lo que inició una fuerte discusión entre ambas personas. Tiempo después de estas declaraciones, el cantante actualmente desaparecido publicó una respuesta en la que dijo que, supuestamente, estaba recibiendo amenazas directas por parte de la mujer previamente mencionada.

Sostuvo que un hombre conocido como Pichi, quien en ese entonces era loa nueva pareja de Reyes, estaba relacionado también con esa serie de hostigamientos que, según él, lo hacían temer por su vida. "Debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a poner una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp", dijo en su momento el artista.

El hombre, además, dijo lo siguiente en el video: "Cualquier cosa que me pase a mí o a algún miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes". Aunque las autoridades continúan con la búsqueda, todavía se desconoce la identidad de los involucrados en este caso.

