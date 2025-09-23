En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Los misteriosos sujetos que habrían estado con B-King y Regio Clown antes del doble homicidio

Unos supuestos chats entre Regio Clown y su pareja, revelados por el medio Telediario, hablan de algunas personas que se dirigirían junto con los artistas a un restaurante en el Estado de México.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 23 de sept, 2025
Regio Clown y B-King.

