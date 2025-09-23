Los misteriosos sujetos que habrían estado con B-King y Regio Clown antes del doble homicidio

"Desde hoy me cuidaré mucho". Ese es uno de los últimos mensajes que el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, le habría enviado a su pareja, según pantallazos de chats revelados por el periodista Carlos Jiménez, del medio mexicano Telediario. El músico, junto con el reguetonero Bayron Sánchez Salazar (B-King), fueron encontrados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, con señales de desmembramiento.

Ambos artistas habían desaparecido el pasado 16 de septiembre, cuando sus familiares perdieron su rastro luego de que salieron de un gimnasio en la colonia Polanco, una zona exclusiva de Ciudad de México. Dos días antes, según contó el mánager de Sánchez, Juan Camilo Gallego, a Noticias Caracol en vivo, se habían presentado en un concierto por el Grito de la Independencia de México y al parecer todo marchaba con normalidad.

Pero luego de salir del establecimiento se desconoce qué ocurrió con ellos, pues solo un día después hallaron dos cuerpos a unos 50 kilómetros del gimnasio, y fue hasta este lunes 22 de septiembre que las autoridades confirmaron que se trataba de los dos músicos. En el caso de B-King, se informó que sus familiares lo identificaron por los tatuajes en sus brazos.



“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJEM) realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio", informó la entidad mexicana.

De acuerdo con información de medios locales, cerca a los cuerpos se halló un panfleto, presuntamente, haciendo referencia a la Familia Michoacana, un grupo criminal muy conocido en México. El mensaje del papel sería el siguiente: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. Aunque la Fiscalía de Ciudad de México no ha confirmado esta información, indicó en un comunicado que se encuentra en una investigación "exhaustiva" para encontrar a los responsables de las muertes lo más pronto posible.



Los misteriosos sujetos que habrían estado con B-King y Regio Clown

En los chats compartidos por Telediario también se habla de varios sujetos que, presuntamente, acompañaban a B-King y Regio Clown, quienes, según se lee, se dirigían a una comida en un restaurante ubicado en el Estado de México. En los mensajes, Herrera le habría dicho a su pareja que se dirigía al lugar con "mariano" y alguien a quien le dicen "el comandante", un sujeto conocido por otro hombre llamado Sergio.

Su pareja, según el chat, le dice que por favor le envíe la ubicación y que va a estar pendiente de él. Regio Clown aseguró que desde ese día se iba a "cuidar mucho", y habría escrito: "Ya no confío en nadie". A lo que la otra persona le respondió con un "así debe ser".

Herrera, no obstante, después le dijo que "hay que hacer negocios", y le envió el contacto de "mariano", quien sería el escolta de "el comandante". La pareja del ahora fallecido le dijo, según se lee, que no fuera a "casas", a lo que el artista respondió que solo iría a "lugares públicos".

Lo últimos chats que habría enviado Regio Clown. Redes sociales / X: @c4jimenez

La hipótesis más fuerte que se maneja por el momento es que el doble homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas del crimen organizado, presuntamente relacionado a La Familia Michoacana, grupo que delinque en el estado de Michoacán ya que cuenta con una ubicación estratégica para el narcotráfico, pues conecta al Pacífico con México. Sin embargo, las autoridades no han descartado otras líneas de investigación y se concentran en reconstruir los últimos movimientos de los artistas.

Por otro lado, aunque no se ha confirmado ningún nexo de ningún grupo criminal por parte de ambos músicos, B-King dijo públicamente que era familiar de alias Fritanga, quien fue uno de los principales jefes del Clan del Golfo. “Camilo Torres es una persona muy importante en mi vida, la cual respeto, admiro muchísimo, lo pienso todos los días, lo tengo en mis oraciones y bueno, es una persona que es imposible borrar de la vida de uno porque es muy bueno”, dijo en febrero de 2022 para el programa 'Lo Sé Todo'.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL