Marcela Reyes expuso amenazas tras asesinato de B King en México: "Lo que hay es cómo localizarla"

El reciente hallazgo del cuerpo sin vida del cantante Bayron Sánchez, o B King, en México ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras que las autoridades investigan las circunstancias de lo sucedido para encontrar posibles responsables, decenas de usuarios en diferentes plataformas han vuelto a publicar videos y declaraciones que hizo el cantante en el pasado, en los cuales habla sobre amenazas contra su vida y otro tipo de intimidaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una de las personas más afectadas por esta serie de comentarios ha sido Marcela Reyes, la expareja del recientemente asesinado cantante. La DJ colombiana, quien fue pareja de Sánchez, ha dado a conocer, en diferentes comunicados y publicaciones divulgadas desde su cuenta de Instagram, que a raíz de esta misteriosa desaparición ha recibido amenazas que ponen en riesgo su vida y la de su familia, ya que la consideran, sin pruebas más que las declaraciones de B King en el pasado, una posible sospechosa en el crimen.

La mujer dijo que había sido víctima de recientes intimidaciones y amenazas contra ella y su pequeño hijo. Sostuvo que ha recibido reiterados mensajes en los que le advierten que pueden localizarla y que incluso tienen la capacidad de afectarla a través de su hijo pequeño. Esta serie de amenazas conllevó a que la mujer divulgara un comunicado en el que se defendió de las acusaciones e hizo un llamado a no hacer señalamientos apresurados que ponían en riesgo su integridad.



"De manera categórica y sin ambigüedades: Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada. (...) Como consecuencia de esas declaraciones temerarias, Marcela ha recibido amenazas en su contra y más grave aún contra su hijo de 7 años. Condenamos de forma absoluta cualquier acto de acoso, hostigamiento o violencia, y solicitamos medidas inmediatas a las plataformas digitales para moderar y retirar contenidos que inciten al odio o pongan en riesgo a un menor de edad", se lee en parte de su comunicado.



Los mensajes que ha recibido Marcela Reyes tras asesinato de B King en México

Entre los mensajes que ha divulgado la mujer desde su cuente de Instagram, aparecen amenazas enviadas a través de la plataforma Whatsapp. Según las capturas de pantalla publicadas, a la mujer le han enviado mensajes que dicen frases amenazantes como: "Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio", "recuerde que lo que hay es cómo localizarla" o "Marcela ud tiene un hijo no vaya a ser que se le pierda".

Publicidad

En respuesta, Reyes dijo que sabía de dónde provenían aquellas amenazas y cuáles eran las intenciones de las mismas. "Todo siempre sale a la luz. Estoy esperando, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios", agregó.

Además, la mujer publicó otra historia junto a su pequeño hijo de siete años. En ella, escribió un mensaje en el que hablaba sobre "un mundo cruel" en el que debía protegerlo. Esto, por los recientes señalamientos y amenazas en su contra. "Hijo, tengo que prepararte para este mundo cruel, donde la gente ha olvidado el valor de las cosas, donde el respeto y el temor a Dios parecen ser lo último que importa. Quisiera darte un mundo mejor, pero lo que sí puedo darte es protección como una mamá leona", agregó.

Publicidad

La mujer también ha lamentado lo ocurrido con su expareja; en sus redes sociales divulgó otro mensaje una vez conoció el trágico desenlace de la búsqueda de Bayron Sánchez: "Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios", escribió la modelo e influenciadora.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

