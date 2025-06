Error fatal: médicos confundieron síntomas de tumor cerebral con virus estomacal en niña de 12 años

La familia de Ava Nelson, una niña de 12 años, está devastada luego de que la menor de edad muriera tras recibir un mal diagnóstico por parte de sus médicos de cabecera. Los galenos descartaron sus síntomas, creyendo que se trataba de algo menor, pero el instinto de su madre indicaba que algo muy grave le estaba pasando. Ella no se equivocó.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La madre de la niña hoy comparte su historia, luego de perder a su hija, instando a los padres a "confiar en su instinto" y pedir los exámenes que sean necesarios para cuidar la salud de los niños. En su caso el diagnóstico llegó muy tarde y, aunque hicieron lo posible por salvarla, dos años después su hija perdió la vida.

¿Qué le pasó a la niña de 12 años?

Todo esto inició, según contó Jackie Dunlop a GlasgowLive, cuando su hija Ava, de 10 años, empezó a presentar fuertes dolores de cabeza y náuseas. Primero la hicieron revisar por su médico de cabecera y luego la llevaron a un hospital local de North Ayrshire, Escocia, en ambos casos le dijeron que la menor tenía una infección viral o un virus gástrico. Le dieron medicamentos y la mandaron a casa.

Publicidad

Así pasaron tres semanas. "Pensábamos que era una enfermedad. Pero al llegar la tercera semana empecé a preocuparme. Todos lo atribuyeron a una enfermedad viral", contó la mujer de 38 años. A la cuarta semana, desesperada y con su instinto de madre que le decía que algo andaba mal, Dunlop decidió insistir a los médicos para que le hicieran más exámenes a su hija, ya que los síntomas no desaparecían.

"Al verla, no se notaba que algo andaba mal. Accedieron a hacerle análisis de sangre, y entonces Ava empezó a vomitar. Empezó a decaer, pero los análisis de sangre salieron bien. Insistí en que le hicieran una ecografía", recordó la mujer agregando que "las madres conocen mejor a sus hijos".

Como su madre lo sospechaba, Ava no tenía un simple virus estomacal - Foto: GlasgowLive

Publicidad

El diagnóstico tardío

Finalmente la niña de 10 años fue sometida a una resonancia magnética que reveló lo que en verdad estaba afectando su salud. No era un virus. Había una masa que hacía presión en su cerebro. Rápidamente la menor fue trasladada al Royal Hospital for Children de Glasgow, donde les dieron el terrible diagnóstico. Era cáncer. El médico le dijo que si no hubiera insistido por el examen, Ava habría muerto en una semana a causa de la presión.

Las noticias empeoraban cada vez más para la familia de Ava. Luego de una biopsia, semanas más tarde, los resultados indicaron que se trataba de un cáncer inoperable, pues los médicos no podían extirpar todo el tumor debido a su ubicación. Los galenos no les dieron un gran pronóstico de vida. "Lo más difícil para mí fue que no iba a sobrevivir. Nos dieron de seis a doce meses".

A pesar del desalentador diagnóstico, Ava se sometió simultáneamente a radioterapia y quimioterapia por 12 semanas, mientras su familia no quiso contarle que iba a morir. "Hicimos todo lo posible para que el tiempo que nos quedaba con nuestra pequeña guerrera estuviera lleno de recuerdos divertidos, aunque nos estuviera matando por dentro".

El fuerte tratamiento contra el cáncer en la niña de 11 años causó la ruptura de su estómago, lo que llevó a la necesidad de tener una sonda de alimentación. A mediados de 2023 fue trasladada al Hospicio Infantil Robin House, donde superó las expectativas de vida de los médicos. Ava murió casi dos años después de su diagnóstico, a los 12 años, dejando un gran recuerdo a su familia. "Era bastante tímida. Pero era dulce y cariñosa. Era la mejor".

Publicidad

Ahora su madre comparte su historia para que a otros padres no les pase lo mismo. "Siempre le digo a cualquier madre que siga su instinto si siente que algo anda mal con su hijo. Si siente que algo anda mal, vaya a que lo revisen. Si no logra nada, manténgase firme y asegúrese de obtener la ayuda y el apoyo que necesita hasta que tenga las respuestas correctas".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL