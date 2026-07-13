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Noticias Caracol  / MUNDO  / España pide capturar a hombre que huyó a Venezuela hace más de 40 años y sobrevivió a los terremotos

España pide capturar a hombre que huyó a Venezuela hace más de 40 años y sobrevivió a los terremotos

Fue rescatado con vida tras el terremoto del pasado 24 de junio en Caracas. Se trata de un exmiembro de la organización terrorista ETA, señalado por su presunta participación en un atentado ocurrido en 1978 en el que murieron tres guardias civiles.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jul, 2026
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España pide capturar a hombre que huyó a Venezuela hace más de 40 años y sobrevivió a los terremotos
Huyó al país hace aproximadamente 47 años -
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La asociación española Dignidad y Justicia interpuso una querella en la que reclama la detención del miembro de la organización terrorista ETA Luis María Olalde 'Txistu' después de que se haya conocido su paradero al ser rescatado de un edificio de Caracas tras el terremoto del 24 de junio.

Esta asociación reclamó a la Audiencia Nacional española que emita una resolución para "búsqueda, localización, captura y detención internacional con fines de extradición" de Olalde, a quien acusa de participar en un atentado cometido en España en 1978 en el que fueron asesinados tres guardias civiles.

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Un auto emitido el pasado 7 de julio por el magistrado Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EFE, admitió a trámite la querella de Dignidad y Justicia y aceptó que se persone como acusación popular.

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En la querella se recuerda que Olalde huyó a Venezuela en 1979 "para sustraerse a la acción de la justicia" y que el pasado 25 de junio la asociación denunciante "tuvo conocimiento de que el querellado fue rescatado entre los escombros de un edificio en el que residía junto a su esposa, en el barrio caraqueño de San Bernardino".

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El 25 de junio se conoció el fallecimiento en el terremoto de una mujer de origen vasco, Alazne Solabarrieta, nieta del exalcalde del municipio vasco de Ondarroa durante la Segunda República, José María Solabarrieta, quien se vio obligado a emigrar junto a su familia a Venezuela durante el Franquismo.

También se informó de que su marido, Luis Olalde Quintela, había sido rescatado con vida.

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Olalde, que fue miembro del grupo terrorista independentista vasco ETA, tiene causas judiciales abiertas por la justicia española, aunque sus abogados han reclamado la prescripción de los delitos.

Precisamente el pasado 25 de junio, el magistrado Francisco de Jorge dictó un auto en el que acordaba rechazar los argumentos de la defensa de Olalde y "mantener activa la orden de requisitoria internacional" contra él.

AGENCIA EFE

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