¿Qué retos vienen para la reconstrucción tras terremoto en Colombia que deja 304 muertos?

Una semana después del terremoto que golpeó con fuerza a Colombia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella señaló que comienza una etapa de reconstrucción que será "dura" y costosa. En una alocución en la noche del lunes, el presidente estimó en 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares) el costo de la reconstrucción; además, anunció subsidios de vivienda y alivios económicos para los damnificados, para lo cual declaró la emergencia económica.

De hecho, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas afrontan ahora una emergencia que se extiende mucho más allá del rescate: viviendas inhabitables, escuelas cerradas, familias que buscan recuperar sus pertenencias y comunidades que necesitan asistencia para comenzar de nuevo.

De la Espriella advirtió de que las cifras todavía están en consolidación y que, "por respeto a las víctimas y a sus familias", su Gobierno "solo comunicará datos debidamente consolidados". Por su parte, el Instituto de Medicina Legal informó este lunes que ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto y ha identificado 300, incluidos 22 menores de edad. De Cali proceden 139 de los cuerpos identificados y de Pereira otros 107.



En un comunicado de este martes, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres informó que, hasta el momento, son 304 personas fallecidas, 4.548 personas heridas y 426 personas desaparecidas.



Los desafíos de la reconstrucción

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En Cali, la reconstrucción está proyectada como un proceso de tres años que demandará una inversión total estimada en 10 billones de pesos. Durante este periodo, de acuerdo con el alcalde Alejandro Eder, se deberán intervenir cerca de 100 edificios colapsados o semicolapsados, además de evaluar la demolición de hasta 200 estructuras adicionales que presentan daños significativos. El plan de obra incluye la reconstrucción y el fortalecimiento antisísmico de edificaciones clave, tanto privadas como públicas, destacando estaciones de bomberos, hospitales y colegios para asegurar la resiliencia de la infraestructura urbana.

Para costear estas labores, la ciudad ya cuenta con un primer billón de pesos y gestiona apoyos adicionales con el Gobierno Nacional, sumado a donaciones del sector privado destinadas específicamente a salud y educación. Mientras se estabiliza la emergencia, el enfoque inicial de seis meses será atender la crisis humanitaria de los 40.000 a 80.000 ciudadanos damnificados que requieren ayuda urgente. Al finalizar este proceso, según Eder, se busca que Cali resurja como una ciudad más fuerte, incluyente y resiliente, funcionando como un motor de desarrollo para todo el suroccidente colombiano.

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De otro lado, Luis Carlos Villegas, quien fue quien estuvo al frente del FOREC tras el terremoto de 1999, resaltó que uno de los principales desafíos de esta reconstrucción es su magnitud territorial, ya que mientras en 1999 se atendieron 28 municipios, actualmente la emergencia abarca a más de 400 municipios en 15 departamentos, lo que dificulta enormemente la logística.

Para gestionar este reto, Villegas enfatizó la urgencia de realizar censos e inventarios precisos de damnificados e infraestructura, no solo para calcular costos reales, sino para evitar que personas ajenas a la tragedia se aprovechen de las ayudas. Además, advirtió sobre la necesidad de una gerencia con un "rostro" identificable que lidere el Fondo Milagro, asegurando la transparencia en el manejo de recursos.

Otro desafío crítico que menciona Villegas es la gestión de las expectativas y la estrategia financiera, estimando que el proceso no tardará menos de cuatro años; reducir este plazo sería un error que agotaría la paciencia ciudadana. Basado en su experiencia previa, señala que un error común es intentar solucionar la crisis con créditos subsidiados, cuando el verdadero reto es implementar subsidios directos, dado que los damnificados carecen de capacidad de endeudamiento. Finalmente, subraya la importancia de no descuidar el sector rural y de priorizar la reconstrucción de escuelas y centros de salud bajo estándares modernos de sismorresistencia, transformando la tragedia en una oportunidad de modernización tecnológica.

Lluvias agravan la situación

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En los barrios afectados, la emergencia continúa formando parte de la vida cotidiana. En Chiminangos, uno de los sectores golpeados de Cali, familias que perdieron sus viviendas duermen en pequeñas carpas, reciben alimentos en ollas comunitarias y esperan poder entrar a sus antiguos apartamentos para recuperar ropa, documentos y electrodomésticos.

Las lluvias que comenzaron el domingo han agravado las condiciones de quienes permanecen en estos refugios improvisados y también han obligado a interrumpir temporalmente algunas labores de remoción de escombros. En Pereira, las familias instaladas en el parque Olaya Herrera tuvieron que proteger las carpas con plásticos, mientras el suelo quedó mojado y el Hospital Universitario San Jorge registró inundaciones.

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La lluvia también dificulta las labores de emergencia en las zonas donde continúan las tareas de búsqueda, rescate y recuperación de cuerpos y añade un nuevo obstáculo a una respuesta que entra ya en su segunda semana.

Ayudas de Shakira al Chocó

Este lunes, la cantante colombiana Shakira anunció en Quibdó que dedicará "todos sus esfuerzos personales" a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.

"Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir", dijo la artista durante una visita con Buffett a algunas de las zonas afectadas y al Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el más grande del Chocó.

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Shakira explicó que Global Citizen aportará 500.000 dólares y la promotora de conciertos Live Nation otros 500.000, para un total de un millón de dólares destinados a la reconstrucción de escuelas. También pidió a los Gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, al sector privado y a otras fundaciones que se sumen a la recuperación del Chocó.

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Con Efe