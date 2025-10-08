Estado de salud de Zion tras sufrir accidente de tránsito que le causó "múltiples traumas"

Hay preocupación en el mundo del género urbano por el estado de salud de Zion, el cantante puertorriqueño que desde el 7 de octubre está hospitalizado tras tener un accidente de tránsito. La noticia fue confirmada por el equipo de trabajo del cantante, quienes señalaron que el equipo médico trabaja en establecer al artista.



¿Qué se sabe sobre Zion?

Aunque no se han revelado detalles sobre cómo ocurrió el accidente y en dónde, se ha podido establecer que Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido como Zion, se accidentó cuando manejaba un vehículo todoterreno. Tras el siniestro el artista fue trasladado de urgencia a un centro médico de San Juan, Puerto Rico.

"Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende", escribió su equipo de trabajo de Baby Records y Nu Form Management, disquera y agencia de representación del artista, en un primer comunicado sobre lo ocurrido.

Por otro lado, Israel Ayala, director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico informó a la prensa local e internacional que Zion ingresó con "múltiples traumas de cuidado", por lo que el equipo de galenos que lo atiende está tratando de establecer cuál será el tratamiento indicado para el cantante. El funcionario agregó que "su condición es estable dentro de la gravedad".



"Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación", agregaron en el comunicado del equipo del artista.



Ante la noticia de lo ocurrido con Zion, muchos seguidores y colegas se manifiestan con mensajes de apoyo al cantante de 44 años. J Balvin escribió: "Enviando toda la energía y oración por mi hermano". También se pronunciaron Dariel, J Álvarez, Ricky Montaner, Justin Quiles, Chino Miranda e integrantes de Piso 21.



¿Quién es Zion?

Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido mundialmente como Zion, es una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la primera y segunda generación del reguetón puertorriqueño. Nacido en Carolina, Puerto Rico, Zion se consolidó inicialmente como la voz melódica del icónico dúo Zion & Lennox, al lado de Gabriel Pizarro, el cual se separó a finales de 2024.

Desde sus inicios a principios de los 2000, irrumpieron en la escena musical con un estilo que combinaba el perreo puro con una lírica más romántica y suave, destacando en álbumes seminales del género como 'Motivando a la Yal' (2004) y participando en producciones históricas como 'Mas Flow'.

La trayectoria de Zion, sin embargo, también incluye un destacado camino en solitario. Tras una pausa temporal del dúo, el artista lanzó en 2007 su álbum 'The Perfect Melody', una producción que marcó un hito con éxitos inmortales como 'Zun Da Da' y 'Fantasma'. Luego el dúo se reuniría para lanzar 'Los Verdaderos' (2010) y 'Motivan2' (2016).

Actualmente, el artista vive un nuevo capítulo en su carrera tras anunciar la segunda separación profesional de Zion & Lennox, enfocándose de lleno en proyectos en solitario, como la secuela de su álbum icónico, 'The Perfect Melody II – Chapter 1', lanzado en 2024. Su regreso a la escena individual reafirma su posición como un visionario que sigue evolucionando, llevando su inconfundible voz a nuevas audiencias y mercados internacionales.

