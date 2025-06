Estados Unidos cuestiona existencia de la OEA por su "incapacidad" ante crisis en Venezuela y Haití

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, cuestionó este jueves la razón de ser de laOrganización de los Estados Americanos (OEA), al sugerir que su existencia pierde sentido si es "incapaz" de abordar con eficacia las crisis en Venezuelay Haití. “Si somos incapaces de responder o remediar una situación en la que un régimen ignora abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino, entonces debemos preguntarnos: ¿qué sentido tiene esta organización?”, expresó durante su intervención en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua y Barbuda.

Landau explicó que el Departamento de Estado está revisando, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, la permanencia de Estados Unidos en los organismos internacionales, incluida la OEA, de la que Washington es el principal donante. "Para ser francos, no tengo claro que pueda predecir cómo terminará esta revisión", advirtió Landau.

El 'número dos' de la diplomacia estadounidense, que representa en la Asamblea al secretario de Estado, Marco Rubio, puso como ejemplo la respuesta de la OEA a la crisis en Venezuela, donde Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato pese a las denuncias de fraude de la oposición y de parte de la comunidad internacional. "En respuesta a ese descarado fraude electoral, ¿qué ha hecho esta organización? Hasta donde sabemos, nada sustancial", criticó Landau.

El subsecretario apuntó que la oposición venezolana, cuyo candidato fue Edmundo González Urrutia, "no solo ganó de forma abrumadora, sino que contaba con las pruebas para demostrarlo". Recordó que casi todos los países de la región han tenido que acoger a cientos de miles de refugiados venezolanos y subrayó que "tan solo el mes pasado, el régimen venezolano realizó otra farsa de elecciones legislativas y regionales que carecieron de transparencia e imparcialidad".

Landau puso también sobre la mesa la crisis en Haití, país que según dijo "se hunde en el caos", y volvió a preguntarse: "¿qué ha hecho esta organización?". Recordó que el año pasado se desplegó en el país una misión de seguridad liderada por Kenia con el aval de la ONU, pero señaló que "Estados Unidos no puede seguir soportando solo esta pesada carga financiera". "Si la OEA no está dispuesta o no puede desempeñar un papel constructivo en Haití, nos preguntamos seriamente por qué existe", cuestionó.

Asimismo, Landau exhortó a los Estados miembros a ratificar el viernes a la candidata de Estados Unidos a miembro de la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH), la disidente cubana Rosa María Payá. "Es hora de que la OEA muestre resultados, que apoye al pueblo de Venezuela y Haití no solo de palabra", concluyó.

Precisamente, la OEA, que se celebra en Antigua y Barbuda, pospuso este jueves, por falta de consenso, la aprobación de una resolución patrocinada por Estados Unidos que solicita "apoyo" a la misión de seguridad en Haití. De acuerdo con el secretario adjunto de la OEA, Néstor Méndez, 24 párrafos del texto han logrado consenso de los Estados miembros pero siete siguen bajo discusión.

Las negociaciones proseguirán hasta el viernes, último día de la Asamblea, en el que deberán consensuar una resolución o esta será sometida a votación. La resolución, impulsada por Estados Unidos, exhorta a los Estados miembros a "incrementar con urgencia sus esfuerzos para la aplicación de soluciones concretas" ante la grave situación en Haití. Además, solicita que "presten apoyo" a la misión de seguridad desplegada el año pasado en ese país, liderada por Kenia, con el patrocinio de Estados Unidos y el aval de la ONU.

El secretario general Albert Ramdin inauguró este miércoles la 55 Asamblea General del organismo con un llamado a la "desescalada" del conflicto en Oriente Medio, tras los recientes bombardeos estadounidenses en Irán. “La escalada de las recientes acciones militares en Oriente Medio y los conflictos en curso deben evitarse a toda costa”. En vísperas de la Asamblea, el Departamento de Estado de Estados Unidos había pedido a los países latinoamericanos definir "de qué lado están" en el conflicto con Irán, tras el bombardeo estadounidense del fin de semana pasado contra tres instalaciones nucleares de la República Islámica.

El ataque ha dividido a Latinoamérica, donde Chile, Colombia y Brasil han criticado el bombardeo de Washington, por presuntamente violar el derecho internacional y escalar la violencia; mientras, Argentina ha respaldado a Estados Unidos; y otros, como Cuba y Venezuela, se han solidarizado con su aliado, Irán.

