Bebé de 6 meses rescatado del lodo es símbolo de la tragedia en Bello: su mamá y hermanitas murieron

Crece la tragedia en Bello tras el alud, que ya deja 13 personas fallecidas y 11 desaparecidas, aunque no se descarta que sean más las víctimas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que “con nuestros bomberos también seguimos en labores de búsqueda en Medellín ante posibles desaparecidos. Aunque no hemos recibido reportes, no podemos descartar ninguna hipótesis”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Mientras tanto, los más de 1.300 damnificados de la vereda Granizal se albergan en cinco puntos: Junta de Acción Comunal Regalo de Dios, Colegio Fe y Alegría Grijelmo, Piscina de Euclides en Manantiales, Junta de Acción Comunal Oasis de Paz y la Casa Bethania.

No es claro aún cuántas toneladas de tierra cayeron sobre las viviendas de las familias en Bello, que se vieron sorprendidas por la emergencia durante la madrugada del martes 24 de junio.

Publicidad

La búsqueda de los desaparecidos no se detiene. Comunidad y autoridades excavan para encontrar a las personas que han sido reportadas como desaparecidas. Artenio Ariza, uno de los voluntarios, dice que “hemos encontrado varios ahí. Es muy duro porque es gente que conocíamos de hace tiempo”.

Antonio Cano manifestó que solo hay tristeza porque entre las víctimas fatales “las conocemos y eso nos conmueve mucho”. “Si sacan una persona, entre todos metemos la mano a ayudar a sacarlo”, agregó.

Un bebé hallado con vida les dio esperanza

La búsqueda no ha sido en vano. Entre el lodo, el mismo día de la tragedia, encontraron con vida a un niño de 6 meses. Su tía, Mary Pulgarín, esperaba noticias de él y del resto de su familia. Tristemente, seis de sus allegados murieron. “Sobrinos, mi hermana, mi cuñado, todos fallecidos, sobrevivió solo uno de 6 meses”.

Publicidad

Las hermanitas del bebé, María Alejandra y María Luisa Agudelo Londoño, de 10 y 11 años, fueron encontradas sin vida, así como su mamá. Su tía Mary se salvó de la avalancha porque, por una calamidad familiar, estaba en Medellín esa madrugada.

Sobre la condición del menor de edad, el doctor Johan Morales, urgentólogo del Hospital Marco Fidel Suárez, informó que había ingresado al centro clínico con “múltiples traumas en tejidos blandos en la cara. Se le realizó una tomografía de cráneo, la cual resultó normal, y en este momento está bajo observación neurológica”.

José Luis Correa, que sobrevivió al alud en Bello, relató que no tuvo tiempo de reaccionar. “En ese momento sentí el golpe de la avalancha. Dije: 'Dios mío, viene la avalancha', y cuando sentí el golpe y no pude recordar más".

Al despertar, se encontraba entre los escombros, con varios golpes y fuera de su hogar, el cual quedó totalmente destruido. En medio de la incertidumbre y el desespero, "yo solamente decía: 'Señor, ayúdame, sácame de aquí’”. Mientras oraba, contó que “oía a la multitud que lloraba y mucha gente arrastrada por la avalancha, desaparecidos, muertos”, entre los que vio a “vecinos, pero murieron pidiendo auxilio, gritaban, clamaban al Dios Poderoso”.

Publicidad

Entretanto, la Alcaldía de Bello hizo un llamado para ayudar con donaciones a los afectados de la vereda Granizal. Solicitó ropa nueva o en buen estado, cobijas, almohadas, implementos de aseo personal, alimentos no perecederos y alimento para mascotas, los cuales pueden ser llevados al Centro Vida Día del Adulto Mayor en la calle 51 No. 50-58 o la Defensa Civil de Bello, ubicada en la calle 45C No. 58E-57.

Recalcó que ninguna entidad está recaudando dinero.

Publicidad

Mientras tanto, las personas siguen en los albergues aguardando a que les confirmen si es posible regresar a sus hogares. Sin embargo, los bomberos de Bello ya tienen definido cómo advertir si hay peligro de un nuevo alud: “Tres sirenas, tres toques para evacuación inmediata”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co