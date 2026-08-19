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Estados Unidos entrega a Venezuela 20 máquinas pesadas para remover escombros tras terremotos

El encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, indicó que las máquinas teleoperadas fueron entregadas en coordinación con la empresa estadounidense TFI Solutions.

Por: EFE
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela
AFP

Estados Unidos entregó a Venezuela 20 máquinas pesadas para remover los escombros dejados por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, informaron este martes autoridades de ambos países. El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, indicó en redes sociales que las máquinas teleoperadas fueron entregadas en coordinación con la empresa estadounidense TFI Solutions y "permitirán retirar cientos de miles de toneladas de escombros de forma rápida y segura en zonas de difícil acceso". En ese sentido, prosiguió, se logrará "reconectar comunidades que quedaron aisladas tras los terremotos". "Seguimos avanzando hacia la reconstrucción de Venezuela", agregó el diplomático.

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Por su parte, el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, dijo en un vídeo publicado en la red social X que los equipos de "alta tecnología" fueron "donados en préstamo por el Departamento de Estado" de Estados Unidos y se suman a los esfuerzos para "remover los vestigios del terremoto de manera digna, responsable y segura". "Hasta ahora se han activado más de 650 frentes de trabajo y han participado 11.000 trabajadores, que han removido cerca de 500.000 toneladas de restos, alrededor del 25 % del total", indicó.

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Con estos nuevos equipos, el país suramericano espera "redoblar los esfuerzos y avanzar más rápido", según Blanco, también viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, quien agradeció al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según cifras oficiales, el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que afectó la zona norte de Venezuela, dejó 6.438 muertos. El lunes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década. Este lunes, el canal privado Venevisión anunció que celebrará el Teletón 'Unidos por Venezuela' el próximo 17 de octubre para recaudar fondos de apoyo a las comunidades afectadas.

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EFE

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