Sobrevivientes de terremotos en Venezuela envían sentidos mensajes de fuerza y esperanza a Colombia

Las historias de quienes sobrevivieron a terremotos y conocen de cerca el miedo, la incertidumbre y la pérdida hoy llegan desde Venezuela a Colombia. Brayan Da Conceicao, Camila Arellano y Fabiana Blanco, sobrevivientes de la tragedia en La Guaira, compartieron mensajes de fuerza para las familias colombianas que todavía esperan noticias de sus seres queridos tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

En un video, Brayan y Camila aparecen juntos para dirigirse a quienes enfrentan la emergencia en Colombia. "Queríamos enviarle un mensaje de fuerza y resiliencia al pueblo de Colombia", expresaron antes de recordar que ambos fueron afectados por los movimientos sísmicos. Al finalizar, enviaron un mensaje de fe: "Dios está con ustedes. Dios los bendiga y Venezuela está con ustedes. ¡Fuerza Colombia!".

"Esperemos puedan obtener toda la ayuda posible como nosotros la recibimos de ustedes", agregaron.



Brayan Da Conceicao conoce el dolor de cerca. El terremoto que vivió en Venezuela le dejó la pérdida de sus extremidades inferiores y de varios integrantes de su familia.



El hombre, quien llevaba 10 años viviendo en Chile después de emigrar de Venezuela, se encontraba de visita para reencontrarse con sus seres queridos cuando ocurrió la tragedia.

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Quedó atrapado bajo los escombros de una panadería en Playa Grande, una de las zonas más afectadas. Para poder rescatarlo y mantenerlo con vida, los equipos de emergencia tuvieron que amputarle ambas piernas.

Brayan también perdió a su padre, cuyo cuerpo permaneció bajo los escombros junto a él durante el rescate. Dos días después de la tragedia fueron encontrados. Sin embargo, la emergencia también cobró la vida de su madre, su hermana, su sobrino y su cuñado, cuyos cuerpos fueron encontrados posteriormente.

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Hoy, desde esa experiencia, decidió enviar un mensaje a quienes en Colombia permanecen a la espera de un rescate o de noticias sobre sus familiares.

Camila Arellano, quien con 17 años también enfrenta las consecuencias de aquella tragedia. Perdió su pierna derecha, su hogar y a su madre y hermano.

La joven ha contado que volvió a nacer el 26 de junio, después de permanecer casi tres días atrapada tras el terremoto. Desde entonces, ha afrontado una nueva etapa de su vida y ha construido una comunidad alrededor de su historia.

Fabiana, la niña que pidió ayuda desde los escombros

Otro mensaje llegó de Fabiana Blanco, una de las caras más conocidas de la tragedia ocurrida en Venezuela. La niña, que tenía 12 años cuando quedó atrapada, permaneció durante aproximadamente 24 horas bajo los escombros.

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Durante ese tiempo grabó un video en el que pidió ayuda: "Chicos, necesito su ayuda. Hubo un temblor. Se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros".

Su rescate se extendió durante alrededor de 10 horas. Mientras los uniformados trabajaban para sacarla, permanecieron acompañándola e incluso cantaron junto a ella para ayudarla a mantenerse tranquila. Finalmente, Fabiana pudo salir dejando una postal ampliamente compartida en redes tras su sonrisa que regaló esperanza.

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Ahora, desde Venezuela, la niña también quiso dirigirse a Colombia: "Fuerzas Colombia, desde aquí Venezuela, su guerrerita Fabi les manda decir que sigan creyendo en Dios y que sigan siempre sonriendo", expresó en el mensaje.

Fabiana recordó especialmente a las personas que todavía permanecen bajo los escombros y a sus familias, que esperan conocer qué está ocurriendo con sus seres queridos.

"Desde aquí les mando todas mis fuerzas y que sigan creyendo en Dios para que Dios mande todos sus ángeles debajo de los escombros", añadió.

El mensaje terminó con un abrazo para Colombia: "Fuerza Colombia, aquí estamos con ustedes. Los queremos".

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Sus palabras llegan mientras en Colombia continúan las labores de búsqueda y rescate y numerosas familias permanecen pendientes de las operaciones que se desarrollan en las zonas afectadas por el terremoto.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co