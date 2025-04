Estas son las hipótesis del accidente de helicóptero que se estrelló en río Hudson, Estados Unidos

Autoridades de EE.UU. barajan este viernes las hipótesis de que el accidente de un helicóptero ocurrido el pasado jueves en aguas del río Hudson (entre Nueva York y Nueva Jersey), donde fallecieron cinco españoles y un piloto estadounidense, pudo deberse a un percance con algún pájaro o con un dron, o tal vez a un fallo del motor.

"Había tres teorías. Estaba el debate sobre (que hubiera estado provocado) por (un percance) con pájaros, con drones o algún fallo mecánico. Veremos qué sucede", dijo el alcalde de Jersey City, Steven M. Fulop, en una rueda de prensa en la que no aclaró si estas hipótesis siguen siendo los pilares que aún sustentan la investigación.

Minutos antes de la intervención de los funcionarios de Nueva Jersey, la directora de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, informó que 17 personas continúan desplegadas en los alrededores del lugar del siniestro y aseguró quela investigación sigue abierta, por lo que se evitará "especular".

Fulop compareció ante la prensa desde el ayuntamiento de esta ciudad —vecina a Nueva York y también bañada por el Hudson, de ahí que se hayan involucrado en las pesquisas— y ofreció detalles sobre cómo se desarrollaron las labores de rescate realizadas por la Oficina de Gestión de Emergencias de Jersey City (OEM).

Las condiciones del río Hudson dificultaron la búsqueda de los tripulantes del helicóptero - AFP

"La zona donde se hundió la aeronave tiene un fondo muy rocoso. Así que el acceso al área fue difícil para los buzos (...) El trabajo en el río Hudson siempre es difícil por sus malas condiciones de visibilidad", complementó Greg Kierce, director de OEM y también presente en la rueda de prensa.

El helicóptero siniestrado despegó desde la parte baja de Manhattan en dirección al sur antes de volar hacia el norte hasta el puente George Washington, y después volvió a ir hacia el sur siguiendo la costa de Nueva Jersey, cuando perdió el control a la altura de la ciudad de Hoboken.

La estrepitosa caída del helicóptero al agua, en la que se pudo ver cómo perdía partes de su fuselaje en el aire, se produjo en torno a las 15:15 hora local y necesitó la movilización de los buzos del cuerpo de bomberos, así como de la Policía de Nueva York y de Nueva Jersey, que sacaron del río a las víctimas y a la aeronave siniestrada.

Los rescatistas encontraron pertenencias de la familia que iba a bordo del helicóptero que se estrelló - AFP

Visita a las instalaciones de Siemens y cumpleaños

Fulop también amplió la información sobre el trágico viaje en el que esta familia, conformada por dos ejecutivos españoles de Siemens y sus hijos de 4, 5 y 11 años perdieron la vida.

"Era el cumpleaños de uno de los niños y él (el padre) estaba aquí por negocios. Llegó el domingo para visitar algunas instalaciones de Siemens en Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.), según nos dijeron.Y luego extendieron el viaje con la familia, que llegó hace un par de días para la parte del cumpleaños", indicó el regidor de Jersey City.

La última llamada del piloto antes de caer al río

Sobre el piloto fallecido, desde el Ayuntamiento de Jersey City confirmaron que se trataba de Seankese 'Sean' Johnson, "un militar afroamericano, veterano de 36 años y cuya madre vive en Utah".

De acuerdo con el registro en la plataforma especializada en tráfico aéreo Flightradar24, en el radar se pudo constatar que el helicóptero estaba sobrevolando la Estatua de la Libertad y luego hizo un extenso paso por el río con vista a los inmensos edificios de Manhattan.

Michael Roth, dueño de New York Helicopter Tour, indicó a medios locales que el piloto de la aeronave había hecho una llamada a la base del helipuerto minutos antes de desplomarse en el río: "Él llamó para avisar que estaba aterrizando y que necesitaba combustible, y debería haberle tomado unos tres minutos llegar, pero 20 minutos después, no llegó".

Tomado de redes sociales / Montaje Noticias Caracol

El director ejecutivo de la empresa le dijo al New York Post estar "devastado", confirmó que aparentemente el aparato perdió las aspas, como se ve en imágenes divulgadas por testigos, y opinó que pudo deberse al choque de un pájaro o un fallo técnico.

¿Quiénes eran los turistas a bordo del helicóptero?

El español Agustín Escobar, presidente de la filial de la empresa tecnológica Siemens en España, su esposa y su tres hijos, son cinco de las seis víctimas mortales del accidente, según confirmaron las fuerzas de seguridad al diario The New York Times. La esposa de Escobar fue identificada como Merce Camprubi Montal, quien era gerente global de una empresa de tecnología energética, según fuentes de la investigación citadas por The New York Post.

Según el rastreo de la aeronave en Flight Radar, en el momento del accidente el helicóptero (un Bell 206) llevaba 15 minutos de vuelo y 6 kilómetros recorridos.