Estas son las tradiciones vikingas que heredó la Selección de Noruega

Una de las imágenes que deja el Mundial de Fútbol 2026 es la celebración que hace la Selección de Noruega cada vez que gana un partido. Lo que inició desde las bancas de la afición se extendió hasta la cancha, donde los jugadores se sientan y, al son de un tambor que guía la marcha, dan un grito mientras hacen el ademán de remar. Y es que esta es una tradición que viene desde sus ancestros vikingos.



Los vikingos dominaron gran parte del mundo entre los siglos VII y XI al navegar los mares y explorar nuevas tierras. Sus barcos eran rápidos y ligeros, capaces de navegar ríos y mares. No solo eran guerreros, sino que exploraron, descubrieron nuevos mundos y fueron grandes comerciantes. Aunque se cree que los vikingos solo vienen de Noruega, en realidad su origen también abarca lo que hoy es Suecia y Dinamarca. Su ubicación en la península escandinava los obligaba sí o sí a viajar por el mar para comunicarse con otros pueblos y llegar hasta el norte de Europa. Pero sus viajes no solo se limitaron a esta región del continente. Por ejemplo, los daneses fueron clave en Alemania y las islas británicas, que fueron conquistadas por ellos. De hecho, Dublín (Irlanda) fue fundada por los vikingos. Los suecos llegaron hasta Rusia y fueron el pueblo vikingo que atravesó el mar Báltico y llegó hasta Kiev, donde se encontraron con una comunidad a la que llamaron “Rus de Kiev”.

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Los vikingos noruegos, en palabras de la experta María Teresa Aya, fueron los que más lejos llegaron en sus rutas de exploración. Arribaron a lugares como Groenlandia, Islandia y hasta Norteamérica —lo que hoy es Terranova, en Canadá—. Incluso, esto ocurrió 500 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América.

¿Cómo era la indumentaria de los vikingos? No es como la cuentan

A la hora de pensar en un vikingo, viene a la mente el típico casco de metal con cuernos que sobresalen. Pero esta pieza en realidad surgió en las óperas, sobre las tablas del escenario. Los vikingos en realidad se vestían con cuero y su casco era completamente circular. Los cuernos, incluso, no eran útiles si estaban en un barco, donde podían hacerse daño sin querer. Su experticia en pieles surgió de la necesidad de diseñar ropa que pudiera protegerlos del frío.



Su carácter explorador nació como algo complementario y necesario para su naturaleza de guerreros. Necesitaban recursos y, por eso, traspasaron fronteras para encontrarlos: buscaban materiales para la guerra, como hierro, además de pieles. Su costumbre era imponerse para sobrevivir; por eso, su llegada a las islas británicas, podría decirse, fue brutal. Y así lo fue en muchos otros lugares.

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Para los vikingos era muy importante saber trabajar en equipo. Eso se veía en algo tan simple como el acto de remar al mismo tiempo los barcos en los que navegaban para moverse con rapidez. Debían tener un objetivo, coordinación y saber hacia dónde querían ir. Y así lo hace la Selección de Noruega, miles de años después, en el Mundial de Fútbol 2026. Sus ancestros luchaban por la supervivencia y ellos ahora juegan por darle un orgullo a su país.

María Paula Rodríguez Rozo

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