Influencer y su novio fueron asesinados mientras dormían en su propia casa: esto se sabe

En Costa Rica hay conmoción ante el asesinato de una influencer de 28 años junto a su pareja en su propia casa. Se trataba de Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, una famosa creadora de contenido costarricense que fue hallada sin vida junto a su novio Jorge Isaac Agüero, de 30 años, en la casa que compartían.

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Las autoridades de ese país se encuentran investigando los hechos para poder dar con los responsables del ataque. Algunas de las primeras hipótesis apuntan a que puede tratarse de una venganza o ajuste de cuentas contra la pareja.



Lo que se sabe sobre el caso

Según la prensa local, todo ocurrió en la mañana del 4 de julio, cuando varios hombres irrumpieron en la casa de la pareja y les dispararan indiscriminadamente. Las autoridades llegaron a la vivienda alertados por lo ocurrido y encontraron a la influencer y a su novio sin vida, por lo que ambos fueron declarados oficialmente muertos. Sanarrusia deja a una hija de 9 años, fruto de una relación anterior.

El crimen contra la influenciadora ocurrió específicamente en el cantón de La Cruz, en Guanacaste, Costa Rica. Según se dice, la mujer y su pareja dormían en la casa, en el barrio Irving, cuando les arrebataron la vida. Las autoridades detallaron en informes preliminares que el ataque parece planeado con un alarmante nivel de planificación y violencia.



Los uniformados indicaron que, aparentemente, los atacantes armados entraron a la fuerza a la vivienda y se dirigieron inmediatamente a la habitación principal, donde abrieron fuego contra la pareja. Los atacantes, aprovechando la oscuridad de la madrugada, escaparon sin dejar rastro a las autoridades.



El asesinato de Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría y Jorge Isaac Agüero está siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encuentran recopilando pruebas en la escena del crimen para llevar a cabo las pesquisas correspondientes. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que, por la extrema violencia del ataque y la manera en la que se llevó a cabo, creen que se trata de un ajuste de cuentas o venganza.

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Por ahora, todas las teorías posibles están siendo analizadas por los investigadores, entre ellas destaca que el barrio en el que vivía la pareja tiempo atrás fue escenario de otro evento sangriento del que Sanasurria, aparentemente, había sido testigo. Es por esto que también se está analizando si este ataque habría sido una manera de silenciar a la influenciadora.

También se analiza si pudo haberse tratado de un hurto, ya que Gabriela de los Ángeles era una reconocida creadora de contenido que contaba con más de 100 mil seguidores en las plataformas digitales y cuya última publicación se hizo tan solo un día antes del asesinato. La investigación determinó que la mujer de 28 años compartía detalles de su estilo de vida lujoso en sus posteos.



El entorno violento de la influenciadora

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha determinado que el atentado contra la influenciadora probablemente no es un hecho aislado, pero sí el resultado de un entorno violento en el que se había entrometido la creadora de contenido costarricense. Los informes arrojaron que Gabriela ya había sido víctima de atentados de los que había sobrevivido milagrosamente y estaba vinculada con personas que fueron asesinadas en hechos similares.

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De hecho, una de esas personas era su expareja y el padre de su hija, Juan Carlos Cruz, quien fue asesinado en un triple homicidio en abril de 2024, hecho que ocurrió en el mismo barrio. Luego, en julio de 2025, la influenciadora salió ilesa de una balacera que se dio en la vía pública del sector cuando sicarios a bordo de una moto dispararon contra el grupo con el que andaba Sanarrusia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co