Mujer quedó ciega por un tumor y por un accidente inexplicable recuperó la vista años después

Una mujer neozelandesa tiene una de las historias más impactantes e inexpicables para los médicos. Luego de 13 años llevando una vida totalmente ciega, recuperó la visión por accidente luego de golpearse la cabeza. Su caso todavía es un tema de estudio y sin explicación médica, más de 20 años después.



La historia de Lisa Reid empezó cuando ella apenas tenía 11 años y perdió la vista como consecuencia de un tumor cerebral canceroso que presionaba su nervio óptico. Siendo una niña empezó a presentar síntomas como fuertes dolores de cabeza, vómitos y pérdida de coordinación que tras algunos exámenes llevaron a un devastador diagnóstico.

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Los médicos le realizaron una delicada operación para extirpar el tumor, la cual le salvó la vida. Sin embargo, el cáncer había afectado de manera permanente sus nervios ópticos y los galenos le informaron a ella y a su familia que quedaría ciega para siempre. "Mi oftalmólogo básicamente me dijo que nunca volvería a ver", señaló Reid cuando contó su historia a ABC News.

Desde entonces, Reid empezó a llevar una vida de una persona invidente, apoyada en su perro guía Ami. Así pasaron 13 años en los que recibió apoyo de la Fundación para Ciegos de Nueva Zelanda hasta que se convirtió en una mujer independiente de 24 años.



¿Cómo recuperó la visión?

La gran sorpresa llegó en noviembre del año 2000, cuando la mujer de 24 años se preparaba para irse a dormir. En ese momento, Lisa se agachó para darle un beso de buenas noches a su perra Ami y, accidentalmente, se golpeó la cabeza contra la mesa de noche. Pensó que había sido un simple golpe y no le prestó atención.



A la mañana siguiente la sorpresa para Lisa Reid fue total cuando despertó y se dio cuenta que había recuperado la visión. "Nadie sabe qué pasó ni puede explicarlo", expresó la mujer al Daily Mail en 2014, catorce años después de ese incidente. "Realmente no encuentro palabras para describir lo que sentí: increíble, fantástico. Puedes imaginarte no poder ver y luego sí puedes, realmente no puedes describir eso. Volver a ver el mundo visualmente es un regalo".



Actualmente, Lisa Reid tiene 50 años y sigue siendo legalmente ciega. El incidente le devolvió parcialmente la visión y ha señalado que lo más sorprendente de volver a ver fue encontrarse con una mujer frente al espejo, al tener su último recuerdo de sí misma a los 11 años y, de la misma forma, ver que su hermano también se había convertido en un hombre. "Son las pequeñas cosas. Como el color del césped, el azul del cielo... esas cosas que todos damos por sentadas", recordó.

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Todavía hoy, 26 años después de lo ocurrido, la ciencia médica sigue sin tener una explicación para lo ocurrido con Lisa Reid; pero su historia sí se ha convertido en tema de conversación a nivel mundial cada vez que concede una nueva entrevista a algún medio internacional.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co