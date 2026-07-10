En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AYUDA A VENEZUELA
MUNDIAL 2026
RENÉ HIGUITA
VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ
GABINETE DE ABELARDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Nuevo sismo en el norte de Venezuela hoy, 10 de julio, provoca evacuaciones por pánico

Nuevo sismo en el norte de Venezuela hoy, 10 de julio, provoca evacuaciones por pánico

Hasta el momento, no se han reportado daños o víctimas. Sin embargo, usuarios reportaron en redes sociales desalojos en edificios por seguridad.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de jul, 2026
Comparta en:
Nuevo temblor en el norte de Venezuela hoy, 10 de julio, provoca evacuaciones por pánico
Temblor en el norte de Venezuela provoca evacuaciones por pánico. -
AFP/ Getty Images

Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Pánico en el norte de Venezuela por nuevo temblor de 3,9

EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor. En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.

Últimas Noticias

India libera a colombiano que habría cruzado la frontera "por error" y estuvo casi un año prisión
MUNDO

India libera a colombiano que habría cruzado la frontera "por error" y estuvo casi un año prisión

Tercera ola de calor en Francia: reportan más de 25.000 hectáreas calcinadas en lo que va del año
MUNDO

Tercera ola de calor en Francia: reportan más de 25.000 hectáreas calcinadas en lo que va del año

Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.

Al menos 3.889 personas han fallecido tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio y 16.740 ha resultado heridas, según el balance oficial de este jueves. Asimismo, 17.907 se encuentran sin vivienda mientras que se mantiene -desde el pasado jueves- la cifra de rescatados en 6.462.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo. En julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Publicidad

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Temblor de Tierra

Publicidad

Publicidad

Publicidad