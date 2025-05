Este es el cónclave “más difícil en 50 años” por “novedades del papa Francisco”: vaticanólogo

“Es necesaria una voz fuera del papa y es la voz de un profeta moral que habla de la paz”, dice Marco Politi sobre el cónclave que decidirá quién sucederá al papa Francisco y lo que espera el mundo de él. Agrega que el nuevo pontífice debe ser elegido lo más pronto posible porque “si se alarga demasiado, enviaría un mal mensaje a la opinión pública y a la Iglesia”.

Politi, considerado uno de los mejores vaticanólogos del mundo, además de haber sido ganador del premio Pulitzer por la semblanza que hizo de Juan Pablo II y que también escribió el libro ‘Francisco entre los lobos’, habló con Noticias Caracol sobre la expectativa mundial que hay sobre el cónclave en el que 133 cardenales electores decidirán quien será el nuevo obispo de Roma.

Para el experto, este “es un momento crucial, es el cónclave más difícil de los últimos 50 años, porque en los otros cónclaves el problema era elegir un sucesor y cada sucesor tenía otro temperamento, otra línea. Pero ahora viene una elección tras 10 años de guerra civil en la Iglesia, porque las novedades del papa Francisco no le gustaban al grupo ultraconservador, que lo atacó por la comunión a divorciados y casados otra vez, lo atacaba porque permitió la discusión sobre el diaconato femenino, y decidió poner mujeres en lugares de autoridad en la curia romana por primera vez, y decidió dar a los laicos y mujeres votar en los dos sínodos mundiales. Es la primera vez que las mujeres votan por los obispos en 1.700 años. Y Francisco decidió dar el rito de ciudadanía a los homosexuales en la Iglesia, que no son más un error o que hacen cosas, como dice el catequismo, contra natura, sino que son como nosotros, hijos de Dios, ha dicho”. Francisco.

¿Alguno de los que suenan para papables será elegido?

Politi reiteró que “hay un grupo de cardenales que no está de acuerdo y que verdaderamente quieren que el sucesor frene esto. Los ultraconservadores no son la mayoría, no pueden imponer un candidato, pero pueden frenar y por eso es difícil de elegir un candidato con dos tercios de los votos. Otro problema es que hoy la Iglesia está dividida entre varios grupos socioculturales geográficamente: los alemanes hacen su sínodo particular, la Iglesia de África no está de acuerdo con la bendición de parejas homosexuales, los obispos americanos están divididos entre conservadores y tradicionalistas, Asia tiene su idea, América Latina tiene su camino y por eso la discusión es muy vivaz en el precónclave”.

Sobre los que suenan como papables, el vaticanólogo explicó que “hay figuras que no se están fortaleciendo, porque de los que hablan en los medios son figuras importantes: el secretario de Estado, Pietro Parolin; el presidente de la Conferencia Episcopal italiana, Matteo Zuppi; el patriarca de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa; el arzobispo de Budapest, Péter Erdő; el arzobispo de Marsella, Jean-Marc Aveline. Pero se siente que no se ve bien cuál es el grupo de votantes que están con estas figuras. Se dice que el cardenal Parolin tiene 40 o 45 votos, pero no son 89, necesita un apoyo más grande. Y cuando se habla tanto de una candidatura, al final resulta más débil que el primer día”.

Adicionalmente, dijo que “probablemente hay un pequeño número de outsiders, pero no sabemos quiénes son, porque en la elección de hace 12 años, Bergoglio era un outsider. Era un candidato en 2005, pero no en 2013”.

“Lo que es claro es que también los nuevos cardenales nombrados por Francisco son de regiones muy lejanas, no se conocen, quieren tomar una visión geopolítica amplia, porque puede ser que un cardenal sea muy valioso en su diócesis, pero no conoce la Iglesia universal, es por eso que hay muchos candidatos de Europa o Italia, porque se piensa que un europeo conoce bien la máquina central de la Iglesia, lo que es necesario para hacer reformas o consolidar reformas. Pero, por otro lado, el cardenal de Suecia, Anders Arborelius, ha dicho que la Iglesia en el hemisferio norte no están llenas, pero están llenas en el sur del mundo, por eso puede ser mejor elegir un papa de África o Asia”.

Sobre lo que ha venido sonando, que el papado quede nuevamente en un italiano, Politi expresó que “no hay un sentimiento nacionalista entre los italianos. Un sondaje muestra que la mayoría de los italianos no quieren un italiano, tienen una visión universal de la Iglesia, por eso la etnia o nacionalidad no es tan importante, lo que quieren es un papa muy similar a Francisco”.

"Puede ser mejor elegir un papa de África o Asia", es lo que algunos sugieren, dice el vaticanólogo Marco Politi al hablar del cónclave - ANDREAS SOLARO/AFP

El papa que el mundo espera sea elegido en el cónclave

El experto manifestó que “hay una carta de los jóvenes a los cardenales para decir ‘queremos un papa como Francisco’. Pero en la jerarquía también hay críticas contra el papa Francisco y no es un error. Dicen que muchas veces ha tomado las decisiones en solitario, sin consultar los dicasterios, sin consultar a los cardenales, y por eso varios cardenales dicen que el sucesor debe consultar a los obispos y cardenales antes de tomar decisiones importantes”.

“Eso es una parte de lo que quieren, una persona muy cercana a la gente, eso es típico de Francisco. Pero al tiempo mismo había muchos cardenales que decían que el papa no puede ser un solista, sino el director de una orquesta. No debe ser un autócrata, sino consultar con la curia, porque también la institución es importante”, agregó.

Se busca una figura que debe estar presente, cercana, capaz de hacer de puente y de guía. (…) Que sea un pastor cercano a la vida de las personas Lo que dicen cardenales

Politi señaló que “si uno quiere consolidar las innovaciones de Francisco tiene que cambiar, por ejemplo, el catequismo. Porque si el papa Francisco decide que las parejas homosexuales pueden ser bendecidas, no se puede tener un catequismo que dice que el amor de homosexuales es contra natura. Francisco quería llevar la Iglesia adelante, con impulsos, pero ahora necesita también una reorganización”.

¿Se parecen las películas a la realidad del cónclave y la Iglesia católica?

“Me parece que hay veces que los directores de un filme tienen el sentido de la situación. Antes de la elección de Bergoglio había un filme que se llamaba ‘Habemus papam’. Esa figura era un papa que no quería ser papa, un poco como Francisco, y no quería, se iba del Vaticano a las calles. Y este año hay otro filme que se llama ‘Cónclave’, donde se ve una lucha muy fuerte entre los partidos al interior de la capilla Sixtina. Pero hay un momento en el cual una personalidad completamente desconocida habla con mucha pasión de la tarea del sucesor de Pedro, con pasión del compromiso religioso, de la cercanía a la gente, y eso cambia la situación y eligen a esta persona”, dijo el experto.

Tras esto, comentó que puede haber “sorpresas no conocidas en los 133 cardenales que están en el cónclave”.

Capilla Sixtina, donde se lleva a cabo el cónclave desde el 7 de mayo de 2025 - VATICAN MEDIA/AFP

Sin embargo, recalcó que “la situación geopolítica es importante para los electores porque está lo que Francisco llamaba el cambio de época. Francisco decía ‘no es una época de cambio, es un cambio de época’. Podemos ver que la derecha en Europa y la derecha Trumpista en EE. UU. va a cambiar el esquema de la vida democrática. No es la liberal democracia que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial, es una situación en la cual los líderes populistas, extremistas, no quieren el control democrático en su país y al tiempo mismo piensan en una superpotencia como los EE. UU. que el mundo puede ser dividido entre dos grandes jefes, y es la oposición de la idea de los papas, que en el mundo actual es importante el multilateralismo. Y Francisco hablaba de la necesidad de organizar una Conferencia Helsinki 2, que en 1975 garantizó el equilibrio de este y oeste, garantizó la coexistencia pacífica. Hoy no es que pueden decidir solamente Washington y Moscú, hoy es necesario que todo el sur global participe en las nuevas reglas de coexistencia. Eso significa India, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Emiratos Árabes, China. Necesitan nuevas reglas multilaterales y es completamente a la oposición a la idea de Trump. Por eso es necesario elegir un papa lo más pronto posible, porque en el mundo hay tantos conflictos. Pero también es necesaria una voz fuera del papa y es la voz de un profeta moral que habla de la paz, de la cooperación entre los pueblos”.