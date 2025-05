Este es el documento que acredita al papa León XIV como ciudadano peruano: lo reveló Migración Perú

El cardenal Robert Francis Prevost, elegido como papa León XIV , nació en Estados Unidos pero también tiene nacionalidad peruana. Este es el documento que lo certifica como ciudadano del país sudamericano. Aunque nació en Chicago, Estados Unidos, el nuevo papa tiene un lazo muy especial con el Perú, pues además de haber realizado sus labores durante varios años en el país se nacionalizó peruano hace 10 años.

La prueba es una constancia emitida por Migraciones Perú, un documento en el que se reconoce a Robert Francis Prevost como peruano nacionalizado por naturalización. Por medio de la red social X, antes Twitter, la entidad compartió la imagen que ha comenzado a circular en redes sociales tras su elección como sumo pontífice.

El ahora papa León XIV vivió y sirvió durante varios años en el país como misionero agustino, llegando incluso a ser obispo de Chiclayo. De acuerdo con el documento, obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización el 17 de agosto del 2015.

Robert Prevost, de 69 años, vivió por más de dos décadas en el país sudamericano, donde ejerció labores pastorales y fue obispo de la diócesis de Chiclayo. Su relación con Perú no es casualidad, llegó como misionero agustino en 1985 y permaneció activo en distintas zonas del país hasta 1999, año en el que fue elegido Prior de la Provincia Agustiniana.

Durante sus años en Perú, Prevost no solo se dedicó a la evangelización. También fue profesor, vicario judicial y párroco en diferentes comunidades. Estas labores fortalecieron su vínculo con la comunidad católica peruana.

¿Quién es el papa León XIV?

El nuevo papa fue ordenado sacerdote en Roma en 1982 y se doctoró en Derecho Canónico. Desde entonces, ha ocupado importantes cargos dentro de la Orden de San Agustín y en el Vaticano. Fue prefecto del Dicasterio para los Obispos hasta su elección como Sumo Pontífice.

La elección de Prevost como papa León XIV ocurrió el 6 de mayo de 2025 a las 18:07, hora de Roma, tras el cónclave celebrado luego de la renuncia de Francisco. Se convierte en el segundo papa con influencias del continente americano y el primero de nacionalidad peruana.

Cabe destacar que también es el primer Sumo Pontífice estadounidense; sin embargo, el diario italiano La Repubblica lo mencionó como "el menos estadounidense de los estadounidenses" por sus palabras en el discurso.

Durante sus primeras palabras como papa, no olvidó a la tierra que lo acogió durante años. “Y si me permiten también una palabra, un saludo... a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú”, dijo desde el balcón del Vaticano. La noticia ha sido celebrada ampliamente en medios y redes, especialmente por los fieles del país inca.

El nombre de nacimiento del nuevo papa es Robert Francis Prevost. Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois. De acuerdo con la biografía compartida por Vatican News, es hijo de Louis Marius Prevost y Mildred Martínez, de ascendencia francesa, italiana y española.

Prevost eligió el nombre de León XIV en honor a la tradición de papas reformistas. Es el primer papa agustino de la historia y el número 267 en la línea de sucesión apostólica iniciada por San Pedro.

Su lema episcopal es 'In Illo uno unum', una expresión de San Agustín que pronuncia en un discurso: “En Aquel Uno, uno solo”. Con este mensaje, busca guiar a la Iglesia hacia una unidad espiritual sólida y abierta al diálogo.

Prevost también fue cercano al papa Francisco. En medio de sus palabras como Santo Padre expresó: “Gracias, papa Francisco”, y así como el argentino, es considerado un progresista y reformador.

Según Vatican News, el reciente pontífice presidió el rosario en la Plaza de San Pedro, en nombre de la salud de Francisco, mientras este se encontraba hospitalizado en el Gemelli el pasado 3 de marzo. Ahora es el nuevo sucesor de Jorge Mario Bergoglio.

