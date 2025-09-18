En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estos son los lugares de Estados Unidos donde viven más colombianos: estas serían las razones

Estos son los lugares de Estados Unidos donde viven más colombianos: estas serían las razones

La comunidad, que ya supera los 1.6 millones de personas, se ha consolidado en estas zonas por sus oportunidades laborales, redes familiares y cercanía cultural.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Lugares de EE. UU. donde viven más colombianos
Colombianos en Estados Unidos: los lugares donde más viven. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad