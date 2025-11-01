En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
MISIÓN DE VERIFICACIÓN
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEO | Tren que transportaba alcohol etílico se descarriló y causó gran explosión en México

VIDEO | Tren que transportaba alcohol etílico se descarriló y causó gran explosión en México

Hasta el momento, autoridades locales no han confirmado heridos ni víctimas mortales y se está investigando las causas del accidente.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
Explosión en México
Explosión tras descarrilamiento de tren en México
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad