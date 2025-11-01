VIDEO | Tren que transportaba alcohol etílico se descarriló y causó gran explosión en México

En horas de la mañana de este sábado, 1 de noviembre, se presentó una emergencia en el municipio de Tepetitlán, en el estado de Hidalgo, México. Un tren que transportaba alcohol etílico, etanol, grano y vehículos, se descarriló y desató una explosión tras incendiarse uno de sus vagones. El hecho ocurrió en la colonia Centro e hizo que autoridades locales establecieran un cerco de seguridad para proteger a la población.

Videos difundidos en redes sociales dejan ver que la espesa columna de humo que se elevó tras la explosión, la cual fue visible desde varios kilómetros a la redonda. Medios locales indican que el accidente ocurrió sobre las 7:50 de la mañana y que las llamas alcanzaron los 12 metros de altura.

De acuerdo con el gobierno municipal de Tepetitlán, al lugar se desplazaron organismos de emergencia como Protección Civil, Policía Municipal y bomberos del área para trabajar de manera conjunta en el control de la situación. Además, indico que se encuentra bajo vigilancia constante. "El área se encuentra controlada y no representa riesgo para la población", dijo la autoridad en un comunicado.



Además, reiteró la importancia de evitar la circulación por la zona mientras se realizan las labores de enfriamiento y evaluación de daños. "Se solicita a la ciudadanía mantener la calma y permitir que las labores de emergencia se desarrollen con seguridad y eficiencia".



De momento, no se ha confirmado si hay heridos o víctimas mortales tras la explosión. De igual manera, se adelantará una investigación para saber lo que pudo generar el descarrilamiento y el impacto ambiental que pudo generar el derramamiento de químicos.

⚡️ #AHORA | Un tren se descarriló en México, provocando una fuerte explosión y un gran incendio en la zona. Autoridades locales trabajan en el lugar. pic.twitter.com/uhGsbyovav — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 1, 2025

Explosión de camión que transportaba gas dejó varios fallecidos

Este incidente ocurre casi dos meses después de la explosión en Iztalapapa de un camión que transportaba gas, con capacidad de 49.500 litros, la cual provocó la muerte de al menos 30 personas y dejó un centenar de heridos. Autoridades indicaron que el siniestro se dio tras un choque por "exceso de velocidad" bajo un puente, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado en varias personas.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que los peritajes realizados indicaron que el impacto se produjo contra el pavimento y una parte del muro, lo que ocasionó una fractura en el tanque de gas y, como consecuencia, la fuga del combustible.

Los heridos, entre los cuales hubo ocupantes de otros vehículos, recibieron atención médica en hospitales de la ciudad. Metrajes compartidos en redes sociales y medios locales, mostraron el momento del estallido que produjo llamas visibles a kilómetros de distancia.

