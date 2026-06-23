Estrecho de Ormuz "está completamente abierto" para barcos comerciales, según Irán

El estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días, informó el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien precisó que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante sesenta días.

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Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones, agregó.

El diplomático anticipó, sin embargo, que "la situación no será la misma que antes de la guerra" en el estrecho de Ormuz puesto que Irán ahora entiende que "nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país".



"Y no permitiremos que se sigan preparando para atacar a nuestro país en el futuro", recalcó, sin precisar si el Gobierno iraní tiene una idea concreta para restringir o controlar de algún modo el cruce del estrecho.



Lo que sí dijo es que Irán discutirá con Omán -país con el que comparte la soberanía de este paso- "qué disposiciones se necesitan para el estrecho", el cual no ve como una potencial fuente de ingresos.

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Por otra parte, el embajador desmintió en nombre de su gobierno que Irán haya aceptado que expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) realicen inspecciones en las instalaciones nucleares en este país. “No ha habido negociaciones serias en relación a este asunto, así que cualquier información que se haya dado sobre permitir que los inspectores vayan a Irán es incorrecta”, dijo.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Bahreini expresó que su país será el único que decidirá sobre el uso de sus activos en el extranjero que serán descongelados, conforme a la decisión anunciada en la víspera por Estados Unidos. “No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan”, señaló a propósito de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que esos fondos serán fiscalizados por su país y Catar, y servirán para comprar “maíz, soja y trigo” a los granjeros estadounidenses.

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Precisó que serán 12.000 millones de dólares descongelados en dos tramos de 6.000 millones de dólares, el primero de los cuales "o ya está hecho o está en proceso de completarse".

El diplomático señaló también que su país negocia con EE. UU. "con mucha prudencia porque no hay razón para confiar" y que si se ha sentado en la mesa de negociaciones ha sido en respuesta al pedido de países que considera "amigos" y porque no quería seguir perjudicando la economía mundial. Sobre la continuación de las negociaciones, indicó que todavía queda formar dos grupos de trabajo que se dedicarán en paralelo a la cuestión de la anulación de las sanciones y a las actividades nucleares de Irán. (Lea también: Donald Trump asegura que Irán está "acabado" y que no recibirá "ni diez centavos" de Estados Unidos)



¿Cómo ha sido el tránsito por Ormuz tras acuerdo?

Por lo menos 35 buques con materias primas atravesaron el estrecho de Ormuz el lunes 22 de junio, un número récord desde que empezó la guerra en Oriente Medio a fines de febrero, según datos de la plataforma Kpler difundidos una semana después de que Irán y EEUU pactaran un memorando de acuerdo.

Este volumen de tráfico representa casi un tercio del que solía haber en tiempos de paz, cuando unos 120 barcos transitaban a diario por este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos y otras materias primas.

Durante la guerra, del 1 de marzo al 14 de junio, cruzaban el estrecho diariamente menos de 10 buques de materias primas en promedio. Desde el 15 de junio, un día después del anuncio del acuerdo, la media subió a 21 e incluso a 27 los últimos cinco días.

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El estrecho de Ormuz reabrió la semana pasada tras un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero Teherán anunció el sábado el cierre del estrecho en respuesta a los ataques de Israel en Líbano. Posteriormente, Estados Unidos e Irán alcanzaron un entendimiento sobre mecanismos para detener los enfrentamientos en Líbano y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

"La administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra", afirmó el martes el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, citado por la agencia oficial Irna, asegurando que administrará la vía marítima.

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Mientras tanto, la flota fantasma de petroleros iraníes, sometida a sanciones internacionales, puede volver a navegar libremente ya que Washington autorizó "hasta el 21 de agosto(...) todas las transacciones" relacionadas con la producción, venta y transporte de hidrocarburos de origen iraní.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP