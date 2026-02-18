Shia LaBeouf fue puesto en libertad tras detención por agresión en Nueva Orleans: detalles del caso

El actor estadounidense Shia LaBeouf fue puesto en libertad tras su detención en Nueva Orleans, Luisiana, donde había sido denunciado por dos hombres que le acusaron en la noche del martes 17 de febrero de haberles agredido en un bar. El intérprete fue acusado de dos cargos de agresión simple tras un altercado ocurrido en la madrugada de este martes durante las celebraciones del Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, informó el Departamento de Policía de esa ciudad.

LaBeouf, reconocido por su trabajo en la saga cinematográfica de 'Transformers', fue arrestado después de recibir atención médica por lesiones no especificadas. Según el comunicado de la Policía de Nueva Orleans, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:45 hora local en Royal Street, una zona turística de la ciudad conocida por sus restaurantes, hoteles y comercios, cuando LaBeouf causó disturbios en un establecimiento no identificado y se tornó "cada vez más agresivo" al ser retirado del lugar.



¿Qué se sabe del caso de Shia LaBeouf en Nueva Orleans?

De acuerdo con la versión oficial, una de las víctimas denunció haber sido golpeada varias veces por el actor con el puño cerrado. Posteriormente, tras abandonar el sitio y regresar con mayor agresividad, LaBeouf habría vuelto a agredir a la misma persona en la parte superior del cuerpo y a otra en la nariz, antes de ser finalmente detenido por las autoridades.



El actor había estado en una larga ronda de bares durante el fin de semana desde el jueves 12 de febrero, la cual terminó en violencia en un bar de Faubourg Marigny en las primeras horas del Martes de Carnaval. Según The Hollywood Reporter (THR) LaBeouf compareció a una audiencia virtual ante un juez de la División de Magistrados del Tribunal Penal de la Parroquia de Orleans. La jueza Simone Levine lo puso en libertad bajo palabra, y le indicó que debía asistir a futuras audiencias judiciales. Está previsto que regrese a la corte el 19 de marzo.



LaBeouf ha enfrentado previamente acusaciones por comportamiento violento, como en 2020, cuando la cantante FKA Twigs presentó una demanda en su contra por agresión sexual. A mediados de 2025, la artista retiró la demanda contra su ex Shia LaBeouf, presentando una solicitud de desestimación ante el Tribunal Superior de California, Condado de Los Ángeles.

"Comprometidos a forjar un camino constructivo, hemos acordado resolver nuestro caso extrajudicialmente. Si bien los detalles del acuerdo permanecerán privados, nos deseamos mutuamente felicidad personal, éxito profesional y paz en el futuro", declararon Twigs y LaBeouf en un comunicado, proporcionado a la revista PEOPLE, por sus respectivos abogados, Bryan Freedman y Shawn Holley.