En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DESAFÍO SIGLO XXI
KEVIN ACOSTA
ACCIDENTE LA CANDELARIA
COCINERO DEL BRONX
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Shia LaBeouf fue puesto en libertad tras detención por agresión en Nueva Orleans: detalles del caso

Shia LaBeouf fue puesto en libertad tras detención por agresión en Nueva Orleans: detalles del caso

El actor Shia LaBeouf, conocido por su participación en la saga de cine 'Transformers', fue detenido por agresión en Nueva Orleans y puesto en libertad poco después, pero iniciando un nuevo proceso judicial en su contra.

Por: EFE
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Shia LaBeouf fue puesto en libertad tras detención por agresión en Nueva Orleans: detalles del caso
Shia LaBeouf, actor estadounidense.
Sameer Al-Doumy/AFP

El actor estadounidense Shia LaBeouf fue puesto en libertad tras su detención en Nueva Orleans, Luisiana, donde había sido denunciado por dos hombres que le acusaron en la noche del martes 17 de febrero de haberles agredido en un bar. El intérprete fue acusado de dos cargos de agresión simple tras un altercado ocurrido en la madrugada de este martes durante las celebraciones del Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, informó el Departamento de Policía de esa ciudad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Lo que dijo Nicolás Maduro ante tribunal de Nueva York: "Soy presidente de Venezuela"
    Nicolás Maduro, mandatario venezolano capturado por EE. UU. -
    AFP
    MUNDO

    Se aplaza audiencia contra Maduro y su esposa en Nueva York, EE. UU.: esta es la nueva fecha

  2. Repentina muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones: encontraron su cuerpo en un hotel
    El actor Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones.
    David Mareuil/Anadolu/AFP
    MUNDO

    Revelan causa de muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones: esto dice documento forense

LaBeouf, reconocido por su trabajo en la saga cinematográfica de 'Transformers', fue arrestado después de recibir atención médica por lesiones no especificadas. Según el comunicado de la Policía de Nueva Orleans, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:45 hora local en Royal Street, una zona turística de la ciudad conocida por sus restaurantes, hoteles y comercios, cuando LaBeouf causó disturbios en un establecimiento no identificado y se tornó "cada vez más agresivo" al ser retirado del lugar.

¿Qué se sabe del caso de Shia LaBeouf en Nueva Orleans?

De acuerdo con la versión oficial, una de las víctimas denunció haber sido golpeada varias veces por el actor con el puño cerrado. Posteriormente, tras abandonar el sitio y regresar con mayor agresividad, LaBeouf habría vuelto a agredir a la misma persona en la parte superior del cuerpo y a otra en la nariz, antes de ser finalmente detenido por las autoridades.

El actor había estado en una larga ronda de bares durante el fin de semana desde el jueves 12 de febrero, la cual terminó en violencia en un bar de Faubourg Marigny en las primeras horas del Martes de Carnaval. Según The Hollywood Reporter (THR) LaBeouf compareció a una audiencia virtual ante un juez de la División de Magistrados del Tribunal Penal de la Parroquia de Orleans. La jueza Simone Levine lo puso en libertad bajo palabra, y le indicó que debía asistir a futuras audiencias judiciales. Está previsto que regrese a la corte el 19 de marzo.

LaBeouf ha enfrentado previamente acusaciones por comportamiento violento, como en 2020, cuando la cantante FKA Twigs presentó una demanda en su contra por agresión sexual. A mediados de 2025, la artista retiró la demanda contra su ex Shia LaBeouf, presentando una solicitud de desestimación ante el Tribunal Superior de California, Condado de Los Ángeles.

Publicidad

"Comprometidos a forjar un camino constructivo, hemos acordado resolver nuestro caso extrajudicialmente. Si bien los detalles del acuerdo permanecerán privados, nos deseamos mutuamente felicidad personal, éxito profesional y paz en el futuro", declararon Twigs y LaBeouf en un comunicado, proporcionado a la revista PEOPLE, por sus respectivos abogados, Bryan Freedman y Shawn Holley.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Actores Famosos

Trayectorias de famosos

Secretos de famosos

Hollywood

Publicidad

Publicidad

Publicidad