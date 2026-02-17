Policía captura a mujer con falsa sorpresa y ramo de flores por San Valentín en Perú

La Policía Nacional de Perú ejecutó un operativo encubierto fuera de lo común en el día de San Valentín, que tuvo como resultado la captura de una mujer que distribuía estupefacientes en el distrito de Rímac, de la ciudad de Lima.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Bajo la fachada de una serenata romántica por la festividad, los agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde abordaron a una mujer, identificada Katherine Fabiola Camacho Leguía. De acuerdo con la Policía, un suboficial se disfrazó como un repartidor de flores famosos en redes sociales llamado ‘El Patrón’. Un ramo de flores y la puesta en escena de una supuesta serenata fue suficiente para que la señalada abriera la puerta y los miembros del operativo lograran entrar sin que la mujer tuviera oportunidad de oponer resistencia ante la sorpresa.

El operativo incluso fue grabado y divulgado por varios medios del país, que dieron detalles de la estrategia que empleó el grupo en el marco de un golpe que buscan dar al negocio ilícito del narcotráfico por medio de capturas como esta.



Una mujer pensó que había recibido una Serenata y regalos por el día de San Valentin, pero no contaba que la Policía había enviado agentes terna para capturarla por supuestamente microcomercializar dr0ga. En el Perú la Policía está a otro nivel, nunca te aburres. pic.twitter.com/F7ALFOZw6l — Carlo Martin (@Liberfach0) February 16, 2026

Publicidad

Los detalles del operativo

Publicidad

Horas de vigilancia e investigación fueron claves para compilar pruebas y dar con Camacho, quien es señalada de estar vinculada al microtráfico en la zona. A pesar de eso, la señalada intentó negar su identidad y vínculo criminal al estar rodeada por los uniformados. En detalle, Camacho es señalada de distribuir envoltorios de marihuana y pasta básica de cocaína.

Al momento de diseñar este plan de captura, los uniformados trazaron una hoja de ruta que fuera capaz de hacer que la sindicada saliera del predio y que, en el momento de ejecutar la captura, no hubiera otros afectados.

La prensa peruana identifica a Camacho como una mujer de 35 años que ya tiene antecedentes criminales. De acuerdo con la información oficial, la señalada ya habría sido capturada en una oportunidad previa por el delito de tráfico de estupefacientes.

Con el acervo probatorio acumulado por las autoridades, Camacho será procesada ante la justicia peruana. El Escuadrón Verde manifestó que la señalada está bajo custodia mientras se formula la acusación en su contra como reincidente en este crimen.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL