¿Qué sigue tras la destitución de presidente José Jerí en Perú? Ellos serían sus posibles reemplazos

Tras la reciente destitución del presidente interino de Perú, José Jerí, el Congreso escogerá este miércoles en un pleno extraordinario, que se celebrará a partir de las 18:00 hora local (23:00 GMT), al nuevo mandatario interino del país andino, a menos de dos meses de las elecciones generales.

"Al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva del Congreso declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú", indicó el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.



¿Cuándo se elegirá al nuevo presidente interino de Perú?

Rospigliosi agregó que la elección del nuevo presidente se llevará a cabo en el pleno del Congreso el miércoles y detalló que el plazo para que las bancadas parlamentarias presenten las propuestas de candidatos vence este martes 17 de febrero, a las 18:00 hora local (23:00 GMT).

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses, por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.



Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento, perdió automáticamente su condición de jefe de Estado encargado. Así, durante las próximas horas, las bancadas del Congreso tendrán que ponerse de acuerdo e inscribir los nombres de sus candidatos, para que este miércoles se debatan las opciones. Pero al haber convocadas unas elecciones generales en menos de dos meses y la baja popularidad de los parlamentarios, las opciones de congresistas que generan consenso son limitadas.



¿Quiénes podrían llegar a la presidencia de Perú tras la destitución de Jerí?

De los 130 parlamentarios, 57 postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino, por lo que quedan 42 congresistas elegibles y muchos cuentan con investigaciones o cuestionamientos por diversos temas como para conseguir el apoyo suficiente para asumir el cargo.



Hasta el momento no hay candidaturas oficializadas, pero algunos nombres ya se barajan en medios locales, como la derechista Maricarmen Alva, de Acción Popular; el izquierdista José María Balcázar, y el militar retirado independiente Roberto Chiabra, quien es candidato presidencial y debería renunciar a su candidatura.

Es necesario tener en cuenta que quien ocupe el cargo lo hará, solamente, durante poco menos de dos meses, pues el próximo 12 de abril se celebrarán las elecciones generales del país sudamericano, en las que será seleccionado democráticamente el nuevo mandatario.

