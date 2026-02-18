Se aplaza audiencia contra Maduro y su esposa en Nueva York, EE. UU.: esta es la nueva fecha

La justicia estadounidense postergó la próxima audiencia del derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York, la cual estaba fijada para el 17 de marzo. El motivo de esta solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa del expresidente y concedida por el juez encargado del caso, es que la fiscalía alega "problemas de planificación y logística", sin especificar más detalles.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un "prisionero de guerra". El líder chavista está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, afirmó hace unas semanas que su padre se encuentra "de buen humor" en prisión. "Ha sanado" de un golpe en la rodilla que recibió durante la extracción estadounidense, destacó. "Todo lo que ha hecho Estados Unidos sobre Venezuela es ilegal, es írrito desde el origen", añadió.



Maduro, que gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026, fue sustituido de forma interina por la que fuera su vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez, quien ha dialogado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se comprometió a organizar elecciones libres.



¿Cuándo es la nueva audiencia contra Maduro?

La audiencia quedó para el 26 de marzo. La esposa de Maduro, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal. Es importante recordar que el depuesto presidente venezolano y su pareja están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cual comenzó a funcionar desde inicios de la década de los 90 y, poco a poco, se fue convirtiendo en la prisión a donde llevaban a los presos del más alto nivel.



A este penal, por las difíciles condiciones del lugar, muchos presos lo desriben como “el infierno en la tierra”. En diálogo con la BBC, Andrew Dalack, abogado de reclusos en esa cárcel, dijo que "es un lugar que da mucho miedo". Allí, más de 1.200 reos viven, pero muchos se mantienen en condiciones de aislamiento.

¿Qué se sabe de las elecciones en Venezuela?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que está comprometida a realizar elecciones "justas y libres" en su país, en una entrevista difundida en el canal estadounidense NBC. Cuando la presentadora le preguntó si está comprometida con celebrar elecciones "libres y justas" en Venezuela, Rodríguez respondió: "Absolutamente, conforme a la Constitución".

"Y tengo que decirle que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político en este país", afirmó, según otro extracto de la entrevista traducida al inglés por NBC.

Las elecciones en Venezuela han sido contestadas en varias ocasiones, y la última cita ante las urnas, en 2024, en la cual Maduro se perpetuó en el poder, fue denunciada como un fraude por la oposición y su resultado no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Trump aseguró, tras la captura del líder chavista, que Estados Unidos iba a recuperar sus derechos como el país que ayudó a construir el sector petrolero venezolano durante décadas.

