Expresidente Sarkozy es condenado por justicia francesa a 5 años de prisión: su historia judicial

Expresidente Sarkozy es condenado por justicia francesa a 5 años de prisión: su historia judicial

La condena se dio por el caso de la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007. Sarkozy ya había sido condenado por este mismo delito, pero en las elecciones de 2012. También recibió sentencias por corrupción y tráfico de influencias.

Por: AFP
Actualizado: 25 de sept, 2025
Nicolas Sarkozy, expresidente de la república francesa.
Nicolas Sarkozy, expresidente de la república francesa.
AFP

