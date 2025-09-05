Joven tenía un viaje a París, pero se equivocó y compró tiquetes a Paros: "Por disléxico"

Lo que parecía ser una simple historia de viaje se convirtió en un fenómeno viral que hizo reír y reflexionar a millones de usuarios en TikTok. Mario Mantilla, un joven colombiano estudiante de arquitectura, tenía todo listo para viajar a París, Francia, como parte de una actividad académica. Sin embargo, un error de lectura lo llevó a creer que había comprado un vuelo a Paros, una isla griega que pocos conocían… hasta que su historia explotó en redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Mario compartió en TikTok que, debido a su dislexia, confundió el nombre del destino al momento de comprar el tiquete. En lugar de París, leyó “Paros” y pensó que había cometido un error garrafal. En su video, que rápidamente superó los 8 millones de visualizaciones, explicó con humor: “Tenía que ir a París y por disléxico compré un vuelo a Paros”, acompañado de emojis que reflejaban su mezcla de frustración y resignación.

Pero lo cierto es que Mario sí llegó a París. El error no fue en la compra del tiquete, sino en la interpretación del destino. Lo que realmente se volvió viral fue la confusión y la reacción de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse: ¿Dónde queda Paros?



Paros, el destino inesperado que conquistó TikTok

La isla de Paros, ubicada en el corazón del mar Egeo, es una joya del archipiélago de las Cícladas en Grecia. Con una superficie de aproximadamente 195 km², es la tercera isla más grande del grupo, y cuenta con 118 km de playas que van desde tranquilas calas hasta extensas costas de arena dorada. Su capital, Parikiá, es el principal puerto y centro administrativo. Es un pueblo encantador de arquitectura cicládica, con casas encaladas, callejuelas floridas y molinos de viento. Allí se encuentra la iglesia de Panagia Ekatontapiliani, una de las basílicas paleocristianas más antiguas de Grecia.



Otro pueblo destacado es Naoussa, al norte de la isla, famoso por su puerto veneciano, vida nocturna y ambiente bohemio. También se recomienda visitar Lefkes, un pueblo tradicional en el interior montañoso, ideal para caminatas y vistas panorámicas.

Publicidad

Paros posee dos grandes golfos naturales: el de Parikiá y el de Naoussa, que ofrecen refugio a embarcaciones y son puntos clave para el turismo náutico. La isla es montañosa, con el Monte Aghion Pandon como su punto más alto (755 m), pero también tiene extensas zonas llanas aptas para el cultivo. Entre sus playas más famosas están Kolymbithres, con formaciones rocosas únicas, Santa Maria, ideal para deportes acuáticos, y Golden Beach (Chrissi Akti), popular entre surfistas.

Paros tiene aeropuerto, aunque la forma más común de llegar es en ferry desde Atenas o desde otras islas como Naxos o Santorini. Su clima mediterráneo, con veranos cálidos y secos, la convierte en un destino ideal entre mayo y octubre.

Publicidad

Gracias al video de Mario, miles de usuarios comenzaron a investigar sobre este destino, descubriendo que se trata de una joya escondida entre las Cícladas: arquitectura blanca, playas cristalinas, calles empedradas y una atmósfera tranquila que contrasta con el bullicio de París.

Comentarios como “Paros es un paraíso, no eres disléxico, eres suertudo”, “Es mejor Paros, París está sobrevalorado” y "Pero bueno manito, el tren de Paros hasta París se demora lo mismo que el Transmilenio desde Soacha hasta Chapinero" inundaron el video. Aunque Mario nunca pisó la isla, su historia despertó el interés turístico por ella, convirtiéndola en tendencia.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

