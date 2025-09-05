Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
COLOMBIA VS. BOLIVIA EN VIVO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Joven tenía un viaje a París, pero se equivocó y compró tiquetes a Paros: "Por disléxico"

Joven tenía un viaje a París, pero se equivocó y compró tiquetes a Paros: "Por disléxico"

La historia de Mario Mantilla rápidamente se hizo viral en redes sociales y provocó un sinnúmero de comentarios: "No eres disléxico, eres suertudo". ¿El joven logró llegar a París?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 05, 2025 06:08 a. m.
Comparta en:
Joven tenía un viaje a París, pero se equivocó y compró tiquetes a Paros
Joven tenía un viaje a París, pero se equivocó y compró tiquetes a Paros -
Foto: Desafío Siglo XXI -