EE. UU. anuncia que aerolíneas iraníes dejarán de operar en dos días “en todo el mundo”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió el lunes que las aerolíneas iraníes no podrán operar a nivel mundial en dos días, es decir a partir del 23 de septiembre, debido a las sanciones impuestas por Washington en su esfuerzo por ahogar económicamente a Teherán. "Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de aterrizaje, no se les podrán vender billetes", y quien lo haga "se quedará fuera del sistema del dólar", declaró a CNBC en una entrevista.



Washington y Teherán están en guerra desde finales de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una amplia ofensiva en la que mataron al líder supremo de la república islámica y a altos mandos militares. Irán respondió bloqueando el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de hidrocarburos, lo que provocó un fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo.

A principios de septiembre, Estados Unidos impuso sanciones a "todas las aerolíneas iraníes restantes" que aún no habían enfrentado ese tipo de penalizaciones. El Departamento del Tesoro también apuntó contra otros actores que apoyan el sector de la aviación de Irán, incluidas empresas con sede fuera del país. Bessent anunció previamente el "Día D económico" contra Irán, país al que prometió asfixiar financieramente. Sus nuevos comentarios llegan un día después de que se reuniera con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para un diálogo económico previo a la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping. El gigante asiático es uno de los principales socios económicos y respaldos diplomáticos de Irán.

El sector de la aviación iraní lleva mucho tiempo lidiando con sanciones, que han limitado su capacidad para adquirir aeronaves, repuestos y servicios de mantenimiento. (Lea también: Misión de la ONU cree que EE. UU. cometió crímenes de guerra en Irán al causar muertes de civiles)



Presidente de Irán estará en Asamblea de la ONU

Masud Pezeshkian viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU donde pronunciará un discurso, se reunirá con otros mandatarios y mantendrá encuentros con intelectuales iraníes residentes en Estados Unidos, informó a IRNA el director de Relaciones Públicas de la Oficina del Presidente, Habibolá Abasi. La fuente denunció que la Administración del presidente Trump, “como parte de una medida hostil sin precedentes del Gobierno estadounidense, ha denegado los visados a algunos miembros de la delegación iraní de alto nivel, incluidos integrantes del equipo de prensa de Pezeshkian”.



Estados Unidos anunció la semana pasada que había autorizado a la delegación iraní viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU “en cumplimiento de nuestras obligaciones como país anfitrión”. Pero se precisó que la delegación iraní sería más reducida que la de 2025, cuando Estados Unidos ya denegó visados a varios miembros del equipo de prensa que pretendían acompañar a Pezeshkian a Nueva York. Al igual que ese año, los representantes iraníes estarán sujetos a restricciones durante su estancia en la ciudad, entre ellas la prohibición de adquirir productos de lujo.



La visita se produce cuando la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra el país persa se acerca a los siete meses de duración y se encuentra en punto muerto con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se atisbe una salida al conflicto. La Asamblea de la ONU estará marcada, entre otras cuestiones, por esta guerra que lanzaron Washington y Tel Aviv con unos ataques en los que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, entre otros, y en los que han sido bombardeadas instalaciones nucleares, militares y civiles de Irán, con el resultado de más de 3.000 muertes.

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Aunque Estados Unidos e Irán no mantienen relaciones diplomáticas oficiales, la República Islámica cuenta con diplomáticos acreditados ante Naciones Unidas, lo que obliga a Washington, en virtud del Acuerdo de Sede de la ONU, a facilitar su entrada y permanencia en el país. Durante el Mundial de fútbol, la selección iraní afrontó restricciones que la obligaron a concentrarse en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, y a entrar en territorio estadounidense únicamente para disputar sus partidos.

AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL