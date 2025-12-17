Asesinaron a reconocido futbolista del Barcelona SC en Ecuador: club confirmó la noticia

El jugador del Barcelona Mario Pineida fue asesinado la tarde de este miércoles en un ataque armado registrado en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada y violenta de Ecuador, según confirmó el Ministerio del Interior y el club.



"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre, hecho ocurrido tras un atentado en su contra", señaló la institución en un comunicado.

El club señaló que la noticia los tiene "profundamente consternados" y que los "enluta como familia barcelonista". Además, indicó que en las próximas horas informarán sobre los actos que realizarán en su memoria. "Solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de intenso dolor", agregó Barcelona.

¿Quién era Mario Pineida?

El hecho ocurrió en los exteriores de un local comercial de la ciudadela Samanes 4, en el norte de Guayaquil, hasta donde llegó la Policía para iniciar las investigaciones.



Pineida, de 33 años, nació en la localidad ecuatoriana de Santo Domingo de Los Tsáchilas y fue seleccionado ecuatoriano desde la categoría Sub-15 hasta la absoluta.



Comenzó su carrera futbolística en el Independiente del Valle, como defensa derecho o izquierdo entre 2010 y 2015.

Tras militar con el cuadro del Valle, se vinculó en 2016 a Barcelona convirtiéndose en una de sus figuras. En 2022 pasó al Fluminense de Brasil.

Pineida también jugó en 2024 con El Nacional, de Quito, y posteriormente regresó al Barcelona, donde estos días entrenaba para el último partido del año, previsto para el próximo domingo contra el Independiente del Valle.

En lo que va del año se han registrado al menos cuatro ataques armados contra futbolistas de clubes profesionales de Ecuador, entre ellos el ocurrido el pasado 19 de septiembre cuando fue asesinado en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, el centrocampista Jonathan 'Speedy' González, del club 22 de Julio, que disputa la segunda división en el país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años.

Una situación que se ha recrudecido en 2025, al contabilizar un promedio de un asesinato por hora. Ante estos lamentables hechos, el club brasileño Fluminense lamentó el fallecimiento del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, quien militó en las filas del conjunto de Río de Janeiro durante la temporada 2022 y fue asesinado este miércoles en un ataque armado en el norte de Guayaquil.

A través de sus canales oficiales, el club destacó la trayectoria del lateral y recordó su llegada al inicio de la campaña en la que los cariocas resultaron vencedores del Campeonato estatal.

"Pineida llegó al Tricolor al inicio de la temporada en la que nos coronamos juntos campeones cariocas", señaló el club en su comunicado.

El equipo brasileño manifestó además su "solidaridad con los familiares y amigos" del jugador de 33 años, que actualmente se desempeñaba como lateral en el Barcelona ecuatoriano.

O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.



Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos… pic.twitter.com/c4H19edKHm — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

EFE