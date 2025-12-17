En vivo
Maduro dice que continúa exportando petróleo a pesar de las amenazas de Trump: "No a la guerra"

Maduro dice que continúa exportando petróleo a pesar de las amenazas de Trump: "No a la guerra"

Trump anunció un bloqueo a todas las embarcaciones petroleras sancionadas que entren y salgan de Venezuela. Maduro, por su parte, aseguró que los buques vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento".

Por: EFE
Actualizado: 17 de dic, 2025
Nicolás Maduro, presidente del régimen de Venezuela.
Nicolás Maduro, presidente del régimen de Venezuela.
AFP

