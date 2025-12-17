Maduro llama a militares de Colombia a "unión perfecta" con Venezuela para defender "soberanía".

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que llama a los militares colombianos a una "unión perfecta" para defender la soberanía de ambos países. Además, indicó que continuará "el comercio para allá y para acá" del petróleo de Venezuela, luego de que el mandatario de EE. UU., Donald Trump, anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de la nación suramericana, y acusó a su homólogo norteamericano de tener una "pretensión guerrerista".

"Cuánto han hecho por dividirnos a Colombia o Venezuela, todos los días, y la mayor garantía que tenemos de paz, de estabilidad, respeto en el mundo es la unión (...) Le hago mi llamado, ratificado, con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, fuerzas políticas, militares, los llamo a la unión perfecta con Venezuela, para que nadie se atreva a tocar la soberanía de nuestros países", dijo durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder chavista aseveró que el "único dueño legítimo por los siglos de los siglos" de las riquezas y tierras del país suramericano es su pueblo. Asimismo, consideró como "una pretensión guerrerista y colonialista" la reciente declaración de Trump, quien dijo esperar que desde Caracas "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a su nación.



"Es ilegal (...) pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. (...) Venezuela seguirá comerciando todos sus productos, (...) seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales", afirmó Maduro en un encuentro con integrantes de la 'Sociedad Bolivariana', en Caracas.



Maduro afirmó también que desde su país se han opuesto a la guerra en medio de las tensiones con EE. UU., que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela. "¿Guerra? Hemos dicho que no", declaró. En ese sentido, el líder chavista señaló que su país tiene el nivel de "unión nacional más poderoso" y que tiene el objetivo de hacer respetar su soberanía.

"Ya todo el mundo ve la verdad, la verdad ha sido develada, se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar", aseguró.

Venezuela, por otro lado, pidió este miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el bloqueo anunciado por Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, acción que se suma al despliegue militar, tanto aéreo como marítimo, que Estados Unidos ha hecho en los últimos meses en los alrededores de Venezuela. Se han atacado a varias supuestas 'narcolanchas', causando la muerte de más de 95 personas.



Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros

Minutos antes de la declaración de Maduro, Trump aseguró que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta. "Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

"Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta", insistió. Por su parte, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó su nacionalización como "el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense".

*Con información de EFE