En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
VOLCÁN PURACÉ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro llama a militares de Colombia a "unión perfecta" con Venezuela para defender "soberanía"

Maduro llama a militares de Colombia a "unión perfecta" con Venezuela para defender "soberanía"

Venezuela pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el bloqueo anunciado por Trump a buques petroleros.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Maduro llama a militares de Colombia a "unión perfecta" con Venezuela para defender "soberanía"
Maduro llama a militares de Colombia a "unión perfecta" con Venezuela para defender "soberanía".
AFP / Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad