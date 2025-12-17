Sale a luz video de Nick Reiner minutos antes de ser capturado por el asesinato de sus padres

Las autoridades de Estados Unidos siguen investigando los pormenores del asesinato de Rob y Michele Reiner, presuntamente a manos de su hijo Nick en la noche del sábado 13 de diciembre. El caso no solo ha tomado notoriedad por el reconocimiento que tenía el director Rob Reiner en Hollywood, sino por la captura de su hijo como principal sospechoso del atroz crimen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Detalles como los problemas de Nick Reiner con las drogas y la pelea que tuvo con sus padres ese sábado en la noche en una fiesta en Los Ángeles se han convertido en detalles por investigar para establecer su responsabilidad en los actos. El hombre de 32 años fue capturado horas más tarde de que su hermana de 27 descubriera los cuerpos, atacados con arma blanca, en la mansión familiar.

Prensa estadounidense ha revelado recientemente las últimas imágenes de Nick Reiner antes de ser capturado. Se trata de un video de cámaras de seguridad que lo muestra en una tienda de una estación de gasolina, momentos después las autoridades lo custodiaron.



El video de Nick Reiner antes de ser capturado

La grabación fue revelada por ABC7 Eyewitness News y muestra al guionista de 32 años entrando el domingo en la tarde en la tienda de una gasolinera. Nick Reiner llevaba puesta una gorra negra, una chaqueta deportiva verde, blanca y negra, jean y zapatillas deportivas. Además, cargaba con una maleta roja.



Lo que se puede observar en la grabación es que Reiner llega a la tienda, camina por ella y se dirige hasta las neveras, de donde toma una botella de agua y se dirige a la caja para pagar. Todo esto pasaba mientras, al parecer, las autoridades activaban su búsqueda como principal sospechoso por el asesinato de sus padres.



Publicidad

Otros videos revelados por The New York Post también muestran el momento en el que Nick Reiner es detenido por las autoridades en Exposition Park, el domingo por la noche, aproximadamente seis horas después de que se hiciera el hallazgo de los cuerpos sin vida de Bob y Michele Reiner en su mansión.

Después de salir de la gasolinera, se presume que el hombre empezó a caminar por la zona, mientras las autoridades ya enviaban patrullas en su búsqueda. En la grabación de una cámara de seguridad de la intersección entre Exposition Boulevard y Vermont Avenue se peude ver que cuando Nick Reiner se disponía a cruzar la acera a una calle cerca de la Universidad del Sur de California (USC), un vehículo policial se acercó a toda velocidad y se detuvo frente a él.

Publicidad

Cuando un uniformado se bajó del carro y le apuntó, el hombre de 32 años alzó las manos y siguió las instrucciones del policía, arrodillándose y dando la espalda. En ese momento otros oficiales se acercan al punto, esposan a Reiner y lo suben al vehículo.

Todo esto pasó tan solo unas horas después de que Rob Reiner y su esposa Michele fueran hallados sin vida, con sus gargantas cortadas con un cuchillo, en su propia habitación. Nick Reiner fue detenido a tan solo 24 kilómetros de la mansión en la que ocurrieron los hechos.



Los cargos contra Nick Reiner

El martes 16 de diciembre a Nick Reiner se le acusó formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado, con la circunstancia especial de asesinatos múltiples, según anunció la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. Además, tiene otra acusación especial por haber utilizado un arma peligrosa y mortal, un cuchillo.

Sin embargo, Nick no compareció en su primera audiencia judicial debido a que no había sido autorizado médicamente, según informó su abogado defensor, Alan Jackson. Se está a la espera de la primera audiencia y los avances de la investigación.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL