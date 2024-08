Fallo de Tribunal Supremo en Venezuela será "definitivo" sobre elecciones presidenciales

El fallo que emitirá el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre las disputadas elecciones presidenciales será "definitivo", dijo este sábado el presidente del organismo durante una audiencia sobre los comicios del 28 de julio.

El tribunal "continúa la evaluación iniciada el 5 de agosto de 2024, con miras a emitir el fallo final. Sus decisiones son definitivas y vinculantes", dijo Carylsia Rodríguez.

La mayoría de los observadores dicen que el alto tribunal es leal al gobierno de Nicolás Maduro, quien ha obtenido una estrecha victoria en las elecciones.

Los líderes de la oposición insisten en que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó de manera abrumadora y han presentado como evidencia lo que dicen son recuentos oficiales de los centros de votación.

El propio Maduro convocó al alto tribunal el 1 de agosto para "validar" una victoria cuestionada tanto en el país como en el exterior.

El tribunal escuchó a todos los candidatos, incluido Maduro, esta semana, excepto a González Urrutia, quien ha dicho que teme ser arrestado.

No ha hecho apariciones públicas en más de una semana, mientras que la líder clave de la oposición, María Corina Machado (una ex candidata presidencial a quien se le prohibió postularse esta vez) ha dicho que vive escondida.

Edmundo González hace un llamado a Maduro

González Urrutia pidió este sábado a Maduro que ponga fin a "la violencia y la persecución", en referencia a las protestas posteriores a las elecciones que, según grupos de derechos humanos, dejaron 24 personas muertas.

Maduro ha dicho que 2.200 personas han sido detenidas y dos miembros de las fuerzas de seguridad han muerto.

"Les pido en nombre de todos los venezolanos que cese la violencia y la persecución y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente", dijo González Urrutia en un video publicado en las redes sociales.

"Ya basta de persecución y violencia, ya basta de intentar sembrar el terror, ya basta de no respetar la voluntad de cambio de los venezolanos", dijo González Urrutia. "Empecemos todos a sacar a nuestro país de esta crisis".

"Exigir respeto a nuestra Constitución no es un delito, manifestarse pacíficamente para hacer valer la voluntad de millones de venezolanos no es un delito", agregó el ex diplomático de 74 años.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la victoria de Maduro el 2 de agosto, diciendo que había obtenido el 52% de los votos, pero se negó a publicar los recuentos exactos de los sitios electorales, diciendo que los datos habían sido pirateados.

La oposición, en cambio, publicó recuentos impresos -cuya legitimidad ha negado Maduro- que, según ellos, muestran que González Urrutia recibió el 67% de los votos.

La oposición y muchos observadores dicen que el supuesto hackeo de los resultados es una invención del Gobierno para evitar tener que publicar los documentos electorales.

Maduro rechazó el pasado viernes esas acusaciones y afirmó que hubo un hackeo "brutal", con "30 millones de ataques por minuto a los sistemas electrónicos del CNE y de Venezuela".

El abogado opositor Perkins Rocha dijo que al recurrir al alto tribunal Maduro estaba reconociendo efectivamente que "nadie cree" en el CNE, y agregó que "Maduro sabe que puede contar con un (tribunal) que se arrodilla ante él".

Durante su mandato, Maduro ha supervisado un colapso nacional, incluida una caída del 80% del PIB del otrora rico país petrolero, en medio de una mala gestión económica interna y sanciones internacionales.

Según Naciones Unidas, más de siete millones de venezolanos han huido del país de 30 millones de habitantes desde que Maduro asumió el poder en 2013, principalmente a otros países latinoamericanos y a Estados Unidos.

