"Denme permiso de irme": papá de Paola Márquez revela último pedido de influencer mexicana muerta

El fallecimiento de Paola Márquez, influencer mexicana de 30 años, tiene conmocionado a la comunidad digital a nivel internacional. Aunque las autoridades que investigan el caso no han revelado oficialmente la causa de muerte de la creadora de contenido, hay señales que apuntan a que la mujer enfrentaba un momento de difícil con su salud mental y se habría quitado la vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Videos y publicaciones de Márquez días antes de ser hallada sin vida en su apartamento en Ciudad de México reflejaban,según sus seguidores, que la influencer no se encontraba bien. La confirmación de esto llegó en medio de su funeral cuando Hércules Márquez, padre de la famosa, reveló que su hija le había hecho un doloroso pedido.



¿Qué dijo el papá de Paola Márquez?

Hércules Márquez fue el primero en confirmar en las plataformas digitales el fallecimiento de su hija de 30 años. El hombre publicó en su perfil de Facebook este mensaje: "Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa".

Sin embargo, fueron las declaraciones del hombre durante el funeral de su hija las que dieron a entender que la influencer enfrentaba una dura batalla contra la depresión. Márquez reveló que tiempo atrás Paola lo había sorprendido al confesarle que no quería seguir viviendo.



El papá de la influencer contó entre lágrimas en el funeral que a Paola Márquez la estaba afectando negativamente el mundo de las redes sociales, tanto así que un día le pidió que la dejara ir.



"Después de dos, tres años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá yo ya no quiero estar en esta vida, yo me quiero ir’, ¿a dónde te quieres ir Paola?, ‘yo ya no quiero estar en esta vida, denme permiso de irme'”, expresó el papá de Márquez en el funeral.

Publicidad

Por su parte, su hermano Brandom Daniel fue el encargado de mostrar a través de TikTok cómo fue la despedida a la influencer. El hombre mostró que al funeral llegaron muchos ramos de flores en los que se leían mensajes de despedida para Paola Márquez, en los que se señalaba que ella era "luz entre tanta oscuridad".

Como Márquez demostraba en sus redes sociales su gran amor por el género musical de banda, Brandom mostró que contrataron a un grupo musical para que despidiera a la mujer. De hecho, uno de los clips que publicó en su cuenta del funeral tiene como fondo el tema 'Que tal si te escapas del cielo', del cual Paola Márquez había publicado un cover en sus redes sociales ya que uno de sus talentos era el canto.



Los últimos videos de Paola Márquez

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la influencer, la comunidad de internautas ha manifestado que las últimas publicaciones de Paola Márquez dejaban pistas sobre el mal momento que estaba atravesando.

Publicidad

Las declaraciones que más han generado alerta fueron reveladas por seguidores de la influencer, señalando que ocurrieron días previos a su fallecimiento en medio de una transmisión en vivo. Allí, la famosa habló sobre la carga emocional que estaba atravesando y los episodios de tristeza profunda que se estaban apoderando de sus días.

"Son las cuatro treinta y siete de la mañana, no puedo dormir y sinceramente no sé dónde está mi cabeza últimamente. Estoy demasiado cansada de que un día yo esté feliz y al otro día completamente rota. Es difícil mostrarte ante las personas que realmente todo está bien cuando no lo está. Y solo para no dar explicaciones de cómo realmente te estás sintiendo", expresó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co