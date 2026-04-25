Revelan cómo se habría escapado principal sospechosa del asesinato de Carolina Flores

El asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores continúa generando conmoción en México, mientras salen a la luz nuevos elementos que reconstruyen lo ocurrido dentro del apartamento donde perdió la vida. Las autoridades mantienen la búsqueda de sus suegra, identificada como Érika María 'N', quien es señalada como la principal sospechosa y sobre quien pesa una orden de captura.

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De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, cámaras instaladas dentro del inmueble habrían registrado tanto la conversación previa al crimen como los momentos posteriores a los disparos. Estos registros han sido claves para que investigadores y fiscales reconstruyan la secuencia de los hechos ocurridos el 15 de abril en una vivienda ubicada en el sector de Polanco, en Ciudad de México.



La conversación previa al asesinato de la ex reina Carolina Flores

Según se escucha en el audio previo al ataque, la conversación entre la exreina y su suegra parecía normal en un inicio. La mujer mayor relataba detalles del viaje que había realizado para llegar al apartamento, explicando que el trayecto había sido largo y que se había efectuado por carretera. Carolina respondió a esas afirmaciones con preguntas sobre el tiempo que habían tardado en llegar.

"Entonces veníamos en carro y por eso trajeron", relató Érika. "Ah, ok, no manches que se vinieron en carro, ¿cuánto hicieron?", respondió la exreina. La suegra respondió: "Desde el sábado". Repentinamente, la señora Érika le pide agua a su nuera, quien da una respuesta afirmativa. Al parecer, la mujer mayor no escucha la respuesta de la joven y le pide repetir. Flores reitera su respuesta: "Claro que sí". Acto seguido, la mujer de 27 años va a otra habitación para traerle algo a su suegra.



Después de eso, Érika la sigue y se escuchan las detonaciones y gritos, según los registros captados por la cámara. Los primeros informes forenses indican que Carolina Flores recibió múltiples impactos de arma de fuego. Las autoridades han señalado que las lesiones de la exreina de belleza se concentraron principalmente en la cabeza y el torso, lo que ocasionó su muerte en el lugar.



Uno de los elementos que ha llamado la atención en la investigación es que, pese al número de disparos realizados, vecinos y personal de vigilancia del edificio aseguraron no haber escuchado detonaciones en el momento del ataque. Esta situación forma parte de las líneas de investigación que actualmente analizan las autoridades.

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El esposo de la víctima, quien también se encontraba en el inmueble junto con el hijo de la pareja, fue quien finalmente alertó a las autoridades. Sin embargo, la denuncia formal contra su madre se realizó al día siguiente, lo que ha generado dudas entre los investigadores. Por esa razón, su posible participación o conocimiento previo de los hechos no ha sido descartado.



Así habría sido la huida de la principal sospechosa

Uno de los aspectos que más ha generado atención en el caso es la manera en que la suegra habría abandonado el lugar tras el crimen. Según la reconstrucción realizada por el periodista Carlos Jiménez, la mujer actuó con rapidez después de los disparos.

Luego del ataque, la presunta responsable dejó el arma utilizada en la cocina del apartamento. Posteriormente se dirigió a una de las habitaciones, donde estaban las maletas con las que había llegado desde Baja California. Esas mismas maletas contenían sus pertenencias personales y, según la información conocida, ya estaban listas para ser transportadas.

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Tras recoger su equipaje, la mujer solicitó un taxi. Mientras esperaba la llegada del vehículo, permaneció dentro del apartamento sin mostrar señales evidentes de desesperación. Minutos más tarde, cuando el transporte arribó al edificio, descendió cargando las maletas y las colocó en la parte trasera del automóvil.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la mujer abordó el taxi y abandonó el lugar sin que nadie intentara detenerla. Desde entonces, las autoridades no han confirmado su ubicación, y se mantiene un operativo para localizarla.

El caso inicialmente fue investigado como homicidio doloso, pero organizaciones y autoridades han planteado la posibilidad de que sea reclasificado como feminicidio, en función de los elementos que se han ido conociendo durante la investigación.

Carolina Flores era conocida por haber obtenido un título en un certamen juvenil en Baja California en 2017, lo que le dio visibilidad pública. En los últimos meses, compartía en redes sociales contenido relacionado con su vida familiar, especialmente tras el nacimiento de su hijo, quien se encontraba en el apartamento al momento del crimen.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co