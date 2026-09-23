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Noticias Caracol  / MUNDO  / Hombre fue condenado a más de 40 años de cárcel por el crimen de la bebé de su pareja en Yopal

Hombre fue condenado a más de 40 años de cárcel por el crimen de la bebé de su pareja en Yopal

El sujeto agredía a la niña mientras dormía y, tras meses de golpizas, la menor de edad falleció en un centro hospitalario. Según él, la pequeña se había caído de un chinchorro.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Hombre fue condenado a más de 40 años de cárcel por el crimen de la bebé de su pareja en Yopal
Moiz Salhi/Anadolu via Getty Images

Una condena ejemplar recibió un hombre hallado culpable de haberle quitado la vida a una bebé de 1 año y 4 meses, hija de su pareja sentimental, en Yopal, Casanare. La niña fue víctima de varias golpizas hasta que, en febrero de 2025, las lesiones que sufrió la menor de edad provocaron su fallecimiento en un centro hospitalario. La justicia emitió una sentencia de 43 años y 4 meses de cárcel, “le negó cualquier mecanismo sustitutivo de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria; por esta razón, deberá pagar su condena en un centro penitenciario”, informó la Fiscalía General de la Nación. El fallo es de primera instancia, por lo que el acusado puede apelar la decisión. (Lea también: Feminicidio de Ana María Serrano: a 3 años del crimen, ¿por qué el caso no ha llegado a juicio?)

“Le echaba agua para que no llorara”

Según la investigación del ente acusador, el hombre de 24 años se fue a vivir con su pareja, que tenía tres hijos, entre septiembre y octubre de 2024, en el municipio de Yopal. Señala la Fiscalía que el sujeto “aprovechaba que se quedaba al cuidado de la niña menor, para agredirla físicamente” e, incluso, en los momentos en que la bebé se quedaba dormida en un chinchorro (hamaca), el feminicida la golpeaba y “para evitar que llorara le echaba agua en la cara”.

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El 5 de febrero de 2025, cuando la niña tenía 1 año y 4 meses de edad, el condenado la llevó de urgencias a un centro asistencial asegurando que la niña se había caído del chinchorro. Aunque los médicos intentaron reanimarla, pero la pequeña falleció por la gravedad de las lesiones que presentaba. Los exámenes hechos al cuerpo de la pequeña evidenciaron que la víctima “presentaba múltiples lesiones en sus órganos vitales y tenía varias cicatrices. Además, se dictaminó que la causa de la muerte fue por un trauma toracoabdominal cerrado de tipo contundente”, informó la Fiscalía.

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Por estos hechos, el hombre fue hallado culpable por el delito de feminicidio agravado y quedó inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. A julio de 2026, en Colombia se reportaron 89 feminicidios y 74 casos de tentativas, que se concentran mayormente en los departamentos de Putumayo, Guaviare, Quindío y Nariño. (Lea también: ¿Quién es el hombre que llevaba a madre e hija muertas por la vía al Llano?)

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

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