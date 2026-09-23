Pareja se hizo pasar por adolescente para engañar a menor de 12 años y presuntamente abusar de ella

Una pareja de Carolina del Sur, Estados Unidos, fue detenida y enfrenta varios cargos después de que una niña de 12 años, quien había sido reportada como desaparecida, fuera localizada en una vivienda de Arkansas. De acuerdo con documentos citados por medios estadounidenses, los investigadores sostienen que los adultos habrían utilizado identidades falsas en internet para ganarse la confianza de la menor y concretar un encuentro que terminó con su traslado a otro estado.



Los señalados son Brandon Lee Britten, de 31 años, y Sierra Dawn Britten, de 28, quienes fueron arrestados el 9 de septiembre. Según la información entregada por las autoridades, Brandon enfrenta cargos por violación, acoso cibernético a un menor y por viajar con el propósito de cometer un acto sexual ilícito con una persona menor de edad. Sierra enfrenta cargos similares y es señalada como cómplice en el caso.



La menor creía que hablaba con un adolescente

De acuerdo con la declaración jurada citada por el medio KAIT y otros medios estadounidenses, la niña creía que mantenía conversaciones por internet con un adolescente de 15 años. Sierra habría sido presentada como la compañera de vivienda de ese supuesto adolescente.

La investigación señala que los adultos mantuvieron contacto con la menor durante semanas y que incluso se habrían intercambiado imágenes de desnudos. Posteriormente, Brandon habría viajado durante varias horas hasta Carolina del Sur, donde la niña fue recogida el 8 de septiembre y trasladada hasta Arkansas.

Los investigadores lograron seguir el recorrido del vehículo utilizado por la pareja mediante cámaras de seguridad y la matrícula de un Chevrolet Malibu negro. El automóvil fue localizado frente a la vivienda de los Britten en el condado de Independence.



La encontraron en un baño de la vivienda

Cuando los agentes llegaron al lugar, tuvieron dificultades para ingresar a la residencia. Según el teniente Zach Rawlins, Sierra habría bloqueado el paso de los policías para impedir que localizaran a la menor.



“Al perseguirla (a Sierra) hasta la casa, la encontré bloqueando mi paso, tratando de impedir que localizara a la niña de 12 años”, declaró Rawlins, según los documentos citados.

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El agente agregó que Sierra “se resistía activamente” y que tuvo que ser retirada por la fuerza de la vivienda para que los investigadores pudieran encontrar a la niña. Rawlins relató que la menor estaba en un baño trasero, temblando y con la cara y las manos apoyadas contra la pared. Después de identificarse como agente, la niña le agradeció haber acudido a buscarla y manifestó que quería estar con su madre.

Durante la investigación, la menor habría señalado que Brandon la agredió sexualmente después de llegar a la vivienda. Las autoridades indicaron que posteriormente obtuvieron elementos mediante una orden de registro y realizaron un examen médico.

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“Las pruebas recuperadas posteriormente mediante una orden de registro del domicilio y un examen médico corroboraron la versión del niño”, afirmó Rawlins, de acuerdo con la declaración citada por los medios.



La menor ya se reunió con sus padres

La niña fue trasladada inicialmente a un Centro de Protección Infantil para una entrevista forense. Un día después de las detenciones, el 10 de septiembre, pudo reunirse nuevamente con sus padres.

Según la declaración jurada de Sierra, inicialmente habría asegurado que creía que la menor tenía 18 años, aunque posteriormente habría cambiado su versión y dicho que pensaba que tenía 14.

Además, las autoridades señalaron que Sierra reconoció haber mantenido conversaciones con la menor por internet e intercambiado imágenes de desnudos, así como haber organizado el viaje a Carolina del Sur teniendo en cuenta su horario laboral.

Brandon y Sierra enfrentan tres cargos por delitos graves cada uno y sus fianzas fueron establecidas en un millón de dólares para cada uno. Brandon enfrenta, entre otros cargos, una acusación por violación, mientras que Sierra está acusada de complicidad en ese delito.

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