Fiscal de Florida invita a la gente a reportar a sus exparejas para deportarlas de Estados Unidos

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, invitó a la gente a reportar a sus exparejas para deportarlas de Estados Unidos, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) promovió un número telefónico para recibir las denuncias. Uthmeier comentó en X que su oficina recibió la denuncia de una persona que tenía una expareja violenta y que ahora afronta su deportación, pero exhortó a reportar en general a cualquier ex que esté de forma irregular en Estados Unidos. "Recientemente recibimos un reporte de alguien cuyo ex abusivo sobrepasó la fecha de salida de su visa de turismo. Ahora él está en la fila para su deportación. Si tu ex está en este país ilegalmente, por favor, siéntete con la libertad de contactar a nuestra oficina. Estaremos felices de ayudar", escribió Uthmeier en X.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El DHS compartió la publicación del fiscal de Florida y promovió un número del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para que las personas denuncien a sus exparejas. "De abusador doméstico a perdedor deportado", señaló el DHS.

La línea telefónica de ICE recibe un promedio de 15.000 llamadas al mes. El hecho refleja la intención del fiscal Florida de liderar en aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, pues Uthmeier fue quien propuso la apertura del centro de detención migratoria de 'Alligator Alcatraz', que ha recibido cerca de 1.000 migrantes desde el 3 de julio.



Gobierno Trump se jacta de arrestos de migrantes

El Gobierno del presidente Donald Trump se jactó este martes de que los arrestos de las autoridades de inmigración "se han disparado" desde que este asumió el poder el pasado enero. El comunicado de la Casa Blanca equipara a los inmigrantes con el aumento de la delincuencia, y así dice que los arrestos "garantizan que los asesinos ilegales, violadores, pandilleros y otros criminales violentos no encuentran refugio seguro", antes de detallar el aumento de arrestos en una decena de estados. Según el Gobierno, las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Carolina del Sur se han triplicado, y del total de arrestados el 47% afronta ya algún cargo y el 41% ya ha sido condenado.

Publicidad

Mientras, en Michigan los arrestos de ICE se han disparado un 154%, en Nevada han incrementado en un 300% y en Virginia un 470%. En Texas, la tasa de arrestos ha subido un 92% con respecto a 2024, mientras que la de Florida ha crecido un 219% y la de California un 123%.

Las redadas y detenciones del ICE están en el punto de mira de grupos en defensa de los migrantes que cuestionan la legalidad de estos actos, ya que en muchas ocasiones los agentes visten de paisano y van enmascarados. La Administración de Trump ha aumentado los fondos destinados al ICE para multiplicar estas redadas, que han provocado protestas en múltiples ciudades del país, siendo las más tensas las que tuvieron lugar en Los Ángeles el mes pasado. Muchas organizaciones apuntan además a las malas condiciones en las que se mantiene presos a los detenidos por el ICE.

Publicidad

Por ejemplo, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), junto a congresistas y otros políticos de la ciudad, denunciaron este martes las "condiciones insalubres" que afrontan inmigrantes detenidos en el edificio federal del ICE en la Gran Manzana. En un vídeo divulgado hoy por el grupo, grabado en el interior de una habitación de la planta décima de estas instalaciones, se ve a varios inmigrantes hacinados y durmiendo en el suelo.

Mientras que en Florida, la cifra de migrantes en centros de detención ha subido un 111% tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, lo que ha propiciado hacinamiento, "abusos" y la muerte de dos personas, según un informe de Human Rights Watch (HRW) y otras asociaciones civiles publicado este lunes.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL