¿Flávio Bolsonaro salió de Brasil hacia Argentina para viajar a EE. UU.? Lo que se sabe hasta ahora

Las autoridades argentinas desmintieron este martes versiones difundidas por medios locales según las cuales el senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en la segunda vuelta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, habría intentado abandonar Brasil a través de Argentina. Este mismo martes el portal argentino Infobae informó que la empresa aérea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos. "Es todo falso, nunca ingresó", le dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Seguridad.

El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que el Gobierno del presidente Javier Milei "tomó nota del resultado electoral de Brasil", luego de la victoria de Lula da Silva, y añadió que Bolsonaro "no ha pedido asilo" en este país. Estas han sido las primeras palabras de un integrante del Gobierno de Milei tras la victoria el domingo de Lula da Silva en unas elecciones que han marcado historia en Brasil y después de que el presidente argentino se inmiscuyera en la campaña a favor de Bolsonaro e insultara de manera repetida al líder progresista brasileño.

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Ravier ofreció una rueda de prensa mientras los medios argentinos especulaban este martes sobre la posibilidad de que Bolsonaro haya cruzado la frontera y esté en Argentina, a lo que respondió la Dirección de Migraciones que "no tiene registro" de ello. "A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el aeropuerto internacional de Iguazú (Misiones), las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación", citó el parte. "La documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", añadió Migraciones.



Según Infobae, el senador brasileño habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, Misiones (en el norte de Argentina), a bordo de un avión privado perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., cuya partida estaba prevista en la madrugada de este martes. El legislador, agregó ese medio, habría cruzado la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad, mientras el canal de televisión TN mostró un avión retenido en Puerto Iguazú.



La Policía Federal de Brasil investiga en los pasos fronterizos para determinar si Flávio Bolsonaro abandonó el país. Esta información surge después de que Bolsonaro denunció que la Justicia brasileña le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país, en el contexto de investigaciones por lavado de dinero y corrupción, acusaciones que el senador niega. "Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", dijo el senador derrotado en las urnas.

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Al respecto, una fuente policial brasileña le dijo a la AFP que los pasaportes del senador fueron cancelados después de que no los entregó como le había ordenado la justicia. "Los pasaportes de Flávio Bolsonaro están cancelados", dijo la fuente, que añadió que no "hay registro formal" de que el senador haya salido de Brasil.

Cabe mencionar que, más temprano, la AFP informó que consultó a la Policía Federal brasileña y al coordinador de campaña de Bolsonaro sobre eventuales movimientos del dirigente para salir de Brasil, pero no obtuvo respuesta inmediata. Tampoco le respondió Baires Fly.

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Bolsonaro no ha reconocido el resultado de la segunda vuelta que permitirá al presidente izquierdista de Brasil permanecer en el poder hasta 2030, aunque el partido sí lo hizo. El Partido Liberal (PL) brasileño, a través de una carta divulgada en sus redes sociales, afirmó, sin nombrar a Lula, que "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral", aunque pidió que los "cuestionamientos planteados" sean "debidamente esclarecidos".

De otro lado, este martes un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña de Bolsonaro. El magistrado Flávio Dino solicitó indagar el "posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros" y otras formas de presunta interferencia electoral como "manipulaciones" en redes sociales.

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Lula denunció en la campaña supuestos intentos de interferencia por parte de su homólogo estadounidense Donald Trump y de Meta, dueña de Instagram, WhatsApp y Facebook. La empresa niega las acusaciones pero reconoció fallas por motivos técnicos.

El juez Dino ordenó esclarecer si hubo negociaciones de dos empresarios brasileños para la financiación de la campaña de Bolsonaro con Rockbridge Network, una red conservadora de Estados Unidos. Los investigadores deberán determinar si existen "elementos concretos que establezcan un vínculo entre las negociaciones relativas a la financiación política y los intereses económicos señalados en torno a las tierras raras y los minerales críticos" en Brasil, país que posee las mayores reservas mundiales por detrás de China.

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Con más de cuatro millones de votos de diferencia, Lula selló una inédita remontada respecto a la primera vuelta del 4 de octubre, en la que el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro se había impuesto por dos puntos porcentuales.

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*Con información de EFE y AFP