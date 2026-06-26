Fuerte temblor de magnitud 5,2 sacudió Nicaragua en la mañana de este 26 de junio

El Servicio Geológico Colombiano informó este viernes sobre un nuevo sismo internacional que se registró a las 6:57 de la mañana, hora local, con epicentro en el municipio de Villa El Carmen, en Nicaragua. Según el reporte oficial, el movimiento alcanzó una magnitud de 5,2 y tuvo una profundidad de 120 kilómetros.

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En la zona cercana al epicentro y en municipios del área metropolitana de Managua, el movimiento fue percibido en forma de vibración ligera o breve sacudida, sin reportes iniciales de daños estructurales importantes. El sismo fue detectado y reportado por diferentes redes sismológicas internacionales, que coincidieron en ubicar el evento en la región occidental de Nicaragua, una zona con actividad sísmica frecuente debido a la interacción de placas tectónicas en el Pacífico centroamericano.

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¿Qué se sabe del temblor ocurrido esta mañana en Nicaragua?

En localidades cercanas como Villa El Carmen, Ciudad Sandino, Mateare y el propio municipio de Managua, habitantes reportaron haber sentido el movimiento por algunos segundos. La percepción del sismo también se extendió a puntos más alejados como León y Masaya, aunque con menor intensidad.



Nicaragua se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas de América Central, donde este tipo de eventos de magnitud moderada son relativamente frecuentes. La mayoría de ellos se originan a profundidades intermedias o superficiales relacionadas con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe.

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El evento sísmico en Nicaragua se suma a una secuencia de actividad reciente en distintas partes del mundo, donde en los últimos días se han registrado movimientos importantes en Asia y Sudamérica. En Filipinas se había reportado recientemente un terremoto de 6,5 que activó los protocolos de monitoreo sísmico en varias zonas del archipiélago, debido a su ubicación en el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", una de las áreas con mayor actividad tectónica del planeta.

Por otro lado, en Venezuela también se registraron dos terremotos de 7,2 y 7,5 en un intervalo corto de tiempo. La emergencia deja hasta ahora 589 fallecidos y más de 2.980 heridos, según el último balance anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Mientras tanto, países de todo el mundo llegan a territorio venezolano con medicinas, perros de rescate y recolecta de fondos, incluyendo Colombia, que envió 63 rescatistas, 4 binomios caninos y 12 toneladas de equipos especializados que la búsqueda de sobrevivientes.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co