Un fuerte temblor de magnitud 6,9 se registró la noche de este viernes 20 de noviembre en Perú, según información reportada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo con el reporte, el temblor ocurrió a las 7:09 p. m. (hora local de Perú) y tuvo una profundidad de 142 kilómetros, con epicentro ubicado cerca de Ondores, en la zona central del país. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6,9 y se localizó en las coordenadas 10,98 grados de latitud sur y 76,32 grados de longitud oeste. El evento fue identificado con el código SGC2026wwtode. Según la información publicada por el SGC, el sismo fue catalogado con estatus manual y continúa bajo seguimiento de las autoridades competentes.

Aunque el epicentro del temblor se ubicó en Perú, usuarios en redes sociales reportaron que el movimiento también fue percibido en Bogotá y municipios cercanos. Habitantes de zonas como Usaquén, el norte, el sur y el nororiente de la capital indicaron que observaron el movimiento de lámparas y objetos colgantes, mientras que otros afirmaron no haber sentido el sismo. La situación generó múltiples reacciones entre quienes se mostraron sorprendidos por la distancia entre el epicentro y los lugares donde fue percibido el evento.

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