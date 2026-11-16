En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CAPTURA 'PRIMO GAY'
CANASTA FAMILIAR
100 DÍAS DEL GOBIERNO DE LA ESPRIELLA
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Dos temblores de magnitud 5,4 y 5,1 se registraron en Perú este lunes 16 de noviembre

Dos temblores de magnitud 5,4 y 5,1 se registraron en Perú este lunes 16 de noviembre

Un movimiento telúrico de magnitud 5,4 fue reportado en Perú por el Servicio Geológico de Estados Unidos. El evento se presentó este lunes y su localización preliminar corresponde a las inmediaciones de Changuillo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de nov, 2026
Comparta en:
Temblor Perú
SGC

Dos movimientos telúricos fueron registrados durante la mañana de este lunes 16 de noviembre en la región de Ica, al sur de Perú. Los eventos, que tuvieron magnitudes de 5,4 y 5,1, ocurrieron con apenas siete minutos de diferencia y fueron percibidos por habitantes de las zonas cercanas a los epicentros, según los reportes de las autoridades peruanas.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Según los datos publicados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el evento ocurrió a las 11:16 de la mañana, hora local de Perú. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se ubicó a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, con una profundidad de 31 kilómetros.

Publicidad

Últimas Noticias

Director jurídico del Banco Central de Paraguay se entregó a las autoridades por el caso Ueno Bank
MUNDO

Ueno Bank en Paraguay: se entrega otro funcionario investigado junto al expresidente Santiago Peña

Papa León XIV regresa a Lima, Perú, para cerrar gira por Latinoamérica: así será su último día
MUNDO

Papa León XIV regresa a Lima, Perú, para cerrar gira por Latinoamérica: así será su último día

Para este evento, el organismo reportó una intensidad de II-III en San Juan de Marcona.

Sin embargo, la actividad sísmica continuó pocos minutos después. A las 11:23 de la mañana se registró un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 5,1, cuyo epicentro fue localizado a 38 kilómetros al suroeste de Palpa. Este segundo evento tuvo una profundidad de 41 kilómetros y una intensidad reportada de III-IV.

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO

Relacionados

Perú

Temblor de Tierra

Publicidad

Publicidad

Publicidad