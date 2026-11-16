Dos temblores de magnitud 5,4 y 5,1 se registraron en Perú este lunes 16 de noviembre

Dos movimientos telúricos fueron registrados durante la mañana de este lunes 16 de noviembre en la región de Ica, al sur de Perú. Los eventos, que tuvieron magnitudes de 5,4 y 5,1, ocurrieron con apenas siete minutos de diferencia y fueron percibidos por habitantes de las zonas cercanas a los epicentros, según los reportes de las autoridades peruanas.

Según los datos publicados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el evento ocurrió a las 11:16 de la mañana, hora local de Perú. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se ubicó a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, con una profundidad de 31 kilómetros.

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Para este evento, el organismo reportó una intensidad de II-III en San Juan de Marcona.



Sin embargo, la actividad sísmica continuó pocos minutos después. A las 11:23 de la mañana se registró un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 5,1, cuyo epicentro fue localizado a 38 kilómetros al suroeste de Palpa. Este segundo evento tuvo una profundidad de 41 kilómetros y una intensidad reportada de III-IV.



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