Durante 13 años, Philip Young drogó y violó a quien entonces era su esposa, Joanne, en el hogar familiar que compartían en una zona residencial del suroeste de Inglaterra; a menudo, esto ocurría tras noches de fiesta en las que él invitaba a desconocidos a participar. Además, la grabó sin su consentimiento en su casa de Swindon, en unos hechos desgarradores que guardan un parecido sorprendente con el caso de Gisele Pelicot en Francia.



Al igual que Gisele Pelicot -quien fue drogada y violada por su exmarido, Dominique, y abusada por decenas de desconocidos a lo largo de casi una década-, Joanne Young, de 49 años, renunció a su derecho al anonimato. (Lea también: Gisèle Pelicot, abusada por su esposo y más hombres, busca dejar de ser una víctima con su libro)

Esta madre británica de tres hijos, de trato afable, ha sido elogiada por su valentía al testificar ante un tribunal en la ciudad de Winchester, en el sur del país, y por haber permanecido presente durante las tres semanas que duró el juicio contra cuatro hombres acusados ​​de abusar de ella, junto con su marido, mientras ella se encontraba inconsciente.



“Me ha arrebatado la vida tal como la conocía”

El jueves 19 de noviembre, un jurado declaró a los cuatro hombres culpables de haber abusado de ella en complicidad con su marido. A principios de 2026, Philip Young, de 50 años -exconcejal local del Partido Conservador-, ya se había declarado previamente culpable de 56 cargos, entre ellos drogar y violar a su esposa. Además de los delitos anteriores, Philip Young también ha sido encontrado culpable de tomar cientos de imágenes de su esposa sin su consentimiento, de las que posteó al menos 500 de ellas en internet, casi todas en el marco de su propio domicilio familiar.

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“Este abuso me ha arrebatado la vida tal como la conocía. La persona en la que más confiaba en el mundo me traicionó de la manera más atroz”, declaró la víctima tras conocerse el veredicto.



Tras admitir que ahora le resulta difícil salir de casa, señaló: “Este abuso espantoso me demostró que, en realidad, el hogar tampoco ofrecía ninguna protección”.



El jueves, Norman Macksoni, de 48 años, y Richard Wilkins, de 62, fueron declarados culpables de violación, mientras que Connor Sanderson-Doyle, de 32, y Mohammed Hassan, de 38, fueron condenados por agresión sexual.

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Un sexto coacusado también se ha declarado culpable y la Policía sigue buscando a un séptimo sospechoso.

El juez denegó a Young y a sus cuatro cómplices la libertad condicional por el riesgo de fuga, y adelantó que la pena a la que se enfrentan será "significativa".

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Joanne Young “afrontó este proceso con una dignidad y una valentía extraordinarias”, afirmó el fiscal especializado James Foster durante una comparecencia ante los medios.



Un matrimonio “normal”

Tanto el caso de los Young como el de los Pelicot involucran a familias tradicionales de clase media, cuyos matrimonios de larga duración fueron descritos por las esposas y sus allegados como “normales”. En sus declaraciones ante la Policía, reproducidas en el juicio, Joanne Young insistió en que su vida sexual era “convencional” y “monógama”. “Cuando nos casamos... éramos nosotros dos, hasta el final, por así decirlo”, afirmó en una entrevista policial realizada en julio de 2024. “Tenían un círculo cercano de amigos y familiares; desde fuera, parecían una pareja normal con una vida familiar normal”, declaró ante el tribunal la fiscal Sarah Jones.

Esa versión de la realidad se desmoronó cuando, en 2024, la Policía se presentó en su domicilio y registró los dispositivos de Philip Young, tras haber sido alertados de que este había subido imágenes de bestialismo. Las autoridades descubrieron cientos de imágenes íntimas de su esposa, lo cual resultó ser solo la punta del iceberg de sus actividades delictivas.

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En el caso Pelicot, Dominique fue descrito como un hombre muy volcado en su familia que vivía con su esposa en un pueblo del sur de Francia; una fachada que se vino abajo cuando la Policía incautó su ordenador tras ser sorprendido grabando bajo las faldas de mujeres.

Tanto Pelicot como Young llevaban, al parecer, una doble vida: grababan a sus esposas sin su consentimiento y conservaban un extenso y aterrador registro documental de sus actos.



Young buscaba a abusadores en línea

Philip Young reclutaba hombres a través de sitios web como Craigslist y Grindr; mediante un nombre falso ('London Monkey'), les proponía a los desconocidos acudir a su domicilio a abusar de su esposa sin su conocimiento. Sus mensajes de texto revelaban cómo coordinaba con ellos la forma en que debían mantener relaciones sexuales con su esposa.

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En ambos juicios se presentaron videos grabados por los maridos, en los que se veía a sus esposas -bajo los efectos de sedantes- siendo abusadas por otros hombres.

Al jurado en el Reino Unido se le mostró un video de 2016 en el que uno de los hombres declarados culpables el jueves, Wilkins, se acercaba a Joanne Young -que estaba atada y con los ojos vendados en la cama- para mantener relaciones sexuales con ella. En la grabación, se puede escuchar a Joanne Young roncar en varios momentos; un detalle que recuerda a los testimonios de otros implicados en el caso Pelicot, quienes también mencionaron haber oído ronquidos. (Lea también: "Nunca le di mi consentimiento": Gisèle Pelicot enfrenta al único agresor que niega los hechos)



Laboratorio forense francés

La Policía y la Fiscalía británicas contaron con la colaboración de investigadores franceses para reconstruir los delitos mediante pruebas digitales y forenses. “Sin duda, el caso Pelicot aportó conocimientos internacionales de gran valor”, señaló el fiscal Foster.

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Los investigadores británicos recurrieron al mismo laboratorio forense francés, ChemTox, y solicitaron la intervención de su director, Vincent Cirimele, para obtener un peritaje forense. Un análisis del cabello de Joanne Young reveló rastros de ketamina -un potente tranquilizante- y de zolpidem -un sedante que su marido había solicitado previamente y que le había sido recetado por un médico-.

En este tipo de delitos, conocidos como agresiones sexuales facilitadas por el uso de sustancias, la víctima a menudo sabe poco o nada sobre los abusos a los que ha sido sometida, debido a que se encontraba bajo los efectos de una fuerte dosis de fármacos. “Una vez que se descubre lo que está ocurriendo, la Policía sabe más sobre lo que le ha sucedido a la víctima que la propia víctima”, señaló Foster, añadiendo que el asunto debe abordarse “con extrema delicadeza”.

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AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL