En Estados Unidos se ha recibido con gran sorpresa el lanzamiento de una novedosa alternativa terapéutica para la disfunción eréctil, marcando un cambio relevante en la forma en que se administran estos tratamientos a los pacientes. La innovación llegó luego de que se anunciara que uno de los medicamentos que se administraba de manera oral saliera del mercado.



¿Qué se sabe sobre el nuevo medicamento para la disfunción erectil?

Durante esta semana, se anunció oficialmente la salida al mercado norteamericano de un medicamento vasodilatador que tradicionalmente era consumido vía oral en forma de pastilla; sin embargo, al tiempo se confirmó que el fármaco para la disfunción erectil ahora se comercializará en una presentación de aerosol de spray nasal. Este nuevo fármaco promete transformar la experiencia de los pacientes al ofrecer una respuesta significativamente más rápida en comparación con las opciones farmacéuticas previas.

El fármaco utilizado en esta nueva formulación es el vardenafilo, una molécula conocida que pertenece a la misma familia farmacológica del sildenafilo (Viagra) y del tadalafilo (Cialis). La principal novedad científica y comercial radica en el desarrollo de una fórmula diseñada para aplicarse directamente en la nariz. Gracias a este mecanismo, el medicamento se absorbe a través de la mucosa nasal y pasa directamente a la circulación sanguínea, ahorrándose el tránsito por el aparato digestivo.

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Según los expertos, al evitar el proceso gastrointestinal se reduce el tiempo requerido para que el principio activo alcance su nivel máximo de concentración en la sangre y comience a surtir efecto. Mientras que las píldoras orales convencionales tardan entre 45 y 60 minutos en alcanzar su nivel máximo en la sangre, la presentación en aerosol nasal logra este pico en solo 10 a 15 minutos.



Además de su rápida absorción, los fabricantes de esta presentación en aerosol destacan que el tratamiento permitirá una mayor espontaneidad en los encuentros sexuales. Se calcula que la duración del efecto terapéutico del medicamento es de aproximadamente 4 horas en promedio.



Advertencias y contraindicaciones

En el mercado estadounidense ya se han comenzado a dispensar las primeras fórmulas médicas de este spray nasal por un costo de venta al público a partir de los 100 dólares (350.000 pesos colombianos, aproximadamente). No obstante, se enfatiza que su adquisición exige obligatoriamente una formulación médica.



Los médicos han explicado que, al igual que los demás fármacos de su grupo terapéutico, el vardenafilo cuenta con contraindicaciones y efectos adversos de consideración. El doctor Hernán Aponte, urólogo y jefe de urología del Hospital San José, explicó que "pacientes que estén tomando un grupo de drogas para tratar el infarto no se pueden mezclar con esto, porque se les baja muchísimo la tensión".

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El médico también explicó que uno de cada dos hombres mayores de 40 años padece disfunción eréctil. De acuerdo con el especialista, esta condición clínica refleja una realidad seria a la que se le presta poca atención: los problemas en la salud cardiovascular. "Se ha visto que los hombres que tienen infarto, 3 años antes empezaron con la disfunción eréctil". Insistió en que el tema va más allá del desempeño sexual de los pacientes y se convierte en un tema de salud vital.

"Si un hombre tiene disfunción eréctil, hay que hacerle una evaluación porque si no corregimos el problema va a tener problemas mayores, cardiovasculares, infartos, ACBs, unos años después. Entonces lo importante de la disfunción eréctil no es solo que se puede tratar, sino que tenemos que hacer una prevención de enfermedades mayores", recalcó el profesional de la salud.

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También cabe recalcar que la disfunción eréctil está vinculada a una amplia variedad de patologías sistémicas y antecedentes médicos y entre las causas más frecuentes se encuentra la diabetes, así como la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, los problemas cardiovasculares y las afecciones neurológicas. Por el momento, la comercialización de este producto se limita exclusivamente al mercado de los Estados Unidos y todavía no se encuentra disponible en Colombia.

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